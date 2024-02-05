Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/putin-1925493842.html
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год - РИА Новости, 05.02.2024
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год
Результаты работы энергетической компании "Интер РАО" за прошлый год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:57
2024-02-05T14:57
экономика
россия
владимир путин
борис ковальчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Результаты работы энергетической компании "Интер РАО" за прошлый год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил президент РФ Владимир Путин. Он в понедельник провел встречу с председателем правления ПАО "Интер РАО" Борисом Ковальчуком. "У вас одна из самых крупных энергетических компаний. Посмотрел результаты работы за прошлый год – они очень впечатляют, я бы сказал: и рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала. Чистая прибыль – 135 миллиардов?", - обратился Путин к главе компании. Ковальчук подтвердил, что именно столько составила прибыль.
https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923870935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, борис ковальчук
Экономика, Россия, Владимир Путин, Борис Ковальчук
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год

Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год как впечатляющие

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Результаты работы энергетической компании "Интер РАО" за прошлый год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он в понедельник провел встречу с председателем правления ПАО "Интер РАО" Борисом Ковальчуком.
«
"У вас одна из самых крупных энергетических компаний. Посмотрел результаты работы за прошлый год – они очень впечатляют, я бы сказал: и рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала. Чистая прибыль – 135 миллиардов?", - обратился Путин к главе компании.
Ковальчук подтвердил, что именно столько составила прибыль.
Член правления Интер РАО Александра Панина на пленарной сессии ТЭК России: новые возможности для развития
В "Интер РАО" рассказали об экспорте российской электроэнергии в Китай
27 января, 16:57
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинБорис Ковальчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала