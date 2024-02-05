https://ria.ru/20240205/putin-1925493842.html

Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год

Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год - РИА Новости, 05.02.2024

Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год

Результаты работы энергетической компании "Интер РАО" за прошлый год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:57

2024-02-05T14:57

2024-02-05T14:57

экономика

россия

владимир путин

борис ковальчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Результаты работы энергетической компании "Интер РАО" за прошлый год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил президент РФ Владимир Путин. Он в понедельник провел встречу с председателем правления ПАО "Интер РАО" Борисом Ковальчуком. "У вас одна из самых крупных энергетических компаний. Посмотрел результаты работы за прошлый год – они очень впечатляют, я бы сказал: и рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала. Чистая прибыль – 135 миллиардов?", - обратился Путин к главе компании. Ковальчук подтвердил, что именно столько составила прибыль.

https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923870935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, борис ковальчук