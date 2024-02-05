https://ria.ru/20240205/putin-1925493842.html
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год - РИА Новости, 05.02.2024
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год
Результаты работы энергетической компании "Интер РАО" за прошлый год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:57
2024-02-05T14:57
2024-02-05T14:57
экономика
россия
владимир путин
борис ковальчук
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Результаты работы энергетической компании "Интер РАО" за прошлый год впечатляют, это касается и выработки электроэнергии, и роста численности персонала, заявил президент РФ Владимир Путин. Он в понедельник провел встречу с председателем правления ПАО "Интер РАО" Борисом Ковальчуком. "У вас одна из самых крупных энергетических компаний. Посмотрел результаты работы за прошлый год – они очень впечатляют, я бы сказал: и рост выработки электроэнергии, и рост численности персонала. Чистая прибыль – 135 миллиардов?", - обратился Путин к главе компании. Ковальчук подтвердил, что именно столько составила прибыль.
https://ria.ru/20240127/elektroenergiya-1923870935.html
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экономика, россия, владимир путин, борис ковальчук
Экономика, Россия, Владимир Путин, Борис Ковальчук
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год
Путин оценил результаты работы "Интер РАО" за прошлый год как впечатляющие