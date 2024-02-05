https://ria.ru/20240205/putin-1925455128.html
Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО"
Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО" - РИА Новости, 05.02.2024
Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании в 2023 году и планах на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:19
2024-02-05T12:19
2024-02-05T12:19
политика
россия
дмитрий песков
борис ковальчук
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании в 2023 году и планах на перспективу, также у главы государства ожидается международный телефонный разговор, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня у него (президента) будут с докладами разные коллеги, наряду с другими президент сегодня заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании за 2023 год и планах на предстоящую перспективу", - сообщил Песков. Он отметил, что президент работает в Ново-Огарево, ожидается день внутренних встреч и совещаний. Вечером не исключен международный телефонный разговор. "Если он состоится, мы вас проинформируем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240205/karlson-1925454125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, борис ковальчук, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Борис Ковальчук, Владимир Путин
Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО"
Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании в 2023 году и планах на перспективу, также у главы государства ожидается международный телефонный разговор, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В течение дня у него (президента) будут с докладами разные коллеги, наряду с другими президент сегодня заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании за 2023 год и планах на предстоящую перспективу", - сообщил Песков
.
Он отметил, что президент работает в Ново-Огарево, ожидается день внутренних встреч и совещаний. Вечером не исключен международный телефонный разговор. "Если он состоится, мы вас проинформируем", - добавил Песков.
Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону