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Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО" - РИА Новости, 05.02.2024
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12:19 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/putin-1925455128.html
Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО"
Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО" - РИА Новости, 05.02.2024
Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО"
Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании в 2023 году и планах на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:19
2024-02-05T12:19
политика
россия
дмитрий песков
борис ковальчук
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании в 2023 году и планах на перспективу, также у главы государства ожидается международный телефонный разговор, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня у него (президента) будут с докладами разные коллеги, наряду с другими президент сегодня заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании за 2023 год и планах на предстоящую перспективу", - сообщил Песков. Он отметил, что президент работает в Ново-Огарево, ожидается день внутренних встреч и совещаний. Вечером не исключен международный телефонный разговор. "Если он состоится, мы вас проинформируем", - добавил Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, борис ковальчук, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Борис Ковальчук, Владимир Путин
Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО"

Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании в 2023 году и планах на перспективу, также у главы государства ожидается международный телефонный разговор, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В течение дня у него (президента) будут с докладами разные коллеги, наряду с другими президент сегодня заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании за 2023 год и планах на предстоящую перспективу", - сообщил Песков.
Он отметил, что президент работает в Ново-Огарево, ожидается день внутренних встреч и совещаний. Вечером не исключен международный телефонный разговор. "Если он состоится, мы вас проинформируем", - добавил Песков.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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