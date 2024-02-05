https://ria.ru/20240205/putin-1925455128.html

Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО"

Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО" - РИА Новости, 05.02.2024

Путин заслушает доклад руководителя "Интер РАО"

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании в 2023 году и планах на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:19

2024-02-05T12:19

2024-02-05T12:19

политика

россия

дмитрий песков

борис ковальчук

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании в 2023 году и планах на перспективу, также у главы государства ожидается международный телефонный разговор, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В течение дня у него (президента) будут с докладами разные коллеги, наряду с другими президент сегодня заслушает доклад руководителя "Интер РАО" Бориса Ковальчука об итогах работы компании за 2023 год и планах на предстоящую перспективу", - сообщил Песков. Он отметил, что президент работает в Ново-Огарево, ожидается день внутренних встреч и совещаний. Вечером не исключен международный телефонный разговор. "Если он состоится, мы вас проинформируем", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240205/karlson-1925454125.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий песков, борис ковальчук, владимир путин