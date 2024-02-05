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Место займет Россия. На Украине "попрощались" с американцами

Место займет Россия. На Украине "попрощались" с американцами - РИА Новости, 05.02.2024

Место займет Россия. На Украине "попрощались" с американцами

Визит Виктории Нуланд в Киев говорит о сворачивании проектов Вашингтона на Украине и в Европе, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:10

2024-02-05T04:10

2024-02-05T04:10

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Визит Виктории Нуланд в Киев говорит о сворачивании проектов Вашингтона на Украине и в Европе, заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka."Прощается администрация (Байдена. — Прим. ред.) со своими основными кураторскими проектами. Американцы уходят с Украины и с Европы тоже", — прокомментировал визит украинский эксперт.Карасев обратил внимание, что в случае прихода Дональда Трампа к власти Виктория Нуланд уже не сможет работать в Госдепе. По его словам, даже Энтони Блинкен терпел ее в качестве своего заместителя исключительно из-за обширных связей и знаний Нуланд об Украине и России.По мнению политолога, сворачивание антироссийских усилий Вашингтона и приход к власти Трампа запустят процесс смены элит в Европе. Сторонников ориентации на Штаты сменят правые и левые радикалы, такие, как Сара Вагенкнехт в Германии и Марин Ле Пен во Франции.Аналитик считает, что потенциальное снижение роли НАТО при Трампе приведет к тому, что место главного игрока в Европе займет другая страна."Если Америка уйдет, а вакуум силы не будет чем-то заполнен, если Америка и дальше будет сворачивать свое присутствие в Европе (при Трампе. — Прим. ред.), кто заполнит? Китай и Россия заполнят", — предупредил Карасев..Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев 31 января для встреч с премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Она уведомила Киев о том, что американские дальнобойные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину.

https://ria.ru/20240202/preemnik-1924928637.html

https://ria.ru/20240204/nuland-1925332130.html

украина

европа

сша

россия

китай

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