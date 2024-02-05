https://ria.ru/20240205/promzona-1925457696.html

Посол России прокомментировал ситуацию с промзоной в районе Суэцкого канала

Посол России прокомментировал ситуацию с промзоной в районе Суэцкого канала - РИА Новости, 05.02.2024

Посол России прокомментировал ситуацию с промзоной в районе Суэцкого канала

Россия выполнила все формальности, касающиеся начала освоения российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала, и ждет от парламента Египта... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:27

2024-02-05T12:27

2024-02-05T12:27

россия

суэцкий канал

египет

георгий борисенко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Россия выполнила все формальности, касающиеся начала освоения российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала, и ждет от парламента Египта ратификации протокола, подписанного в марте 2023 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. "В прошлом году был подписан протокол об изменениях к соглашению 2018 года о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. В данный момент этот протокол находится в Египте на стадии ратификации", - сказал Борисенко. Он добавил, что после ратификации протокола египетским парламентом российская сторона сможет начать освоение двух участков, выделенных для создания РПЗ. "С российской стороны все формальности выполнены, в данный момент ожидаем ратификации египетским парламентом протокола, чтобы приступить к освоению участков", - отметил посол. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240104/egipet-1919660782.html

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россия, суэцкий канал, египет, георгий борисенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире