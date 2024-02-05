https://ria.ru/20240205/professionalitet-1925434938.html

Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет"

Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 05.02.2024

Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет"

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить федеральный проект "Профессионалитет", а также до 15 сентября представить предложения о... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:05

2024-02-05T11:05

2024-02-05T11:05

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить федеральный проект "Профессионалитет", а также до 15 сентября представить предложения о поощрении наставников чемпионата "Профессионалы", выделив средства на эти цели из бюджета. "Правительству Российской Федерации обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет". Доклад - до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в год", - указано в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Также кабмину при участии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поручено принять меры по популяризации проекта "Профессионалитет" и чемпионатов по профессиональному мастерству, в том числе среди предприятий. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 апреля. Кроме того, правительство РФ до 15 сентября должно будет представить предложения о поощрении наставников, подготовивших победителей и призеров чемпионата "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий, в том числе предусмотрев выделение на эти цели средств из федерального бюджета. Кабмину и главам регионов при участии РСПП также нужно будет разработать механизм направления победителей и призеров этих чемпионатов на стажировку в организации, в том числе в компании, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Доклад по этому поручению должен быть представлен до 20 апреля.

https://ria.ru/20240204/manevr-1925349474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика