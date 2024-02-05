Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/professionalitet-1925434938.html
Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет"
Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет" - РИА Новости, 05.02.2024
Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет"
Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить федеральный проект "Профессионалитет", а также до 15 сентября представить предложения о... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:05
2024-02-05T11:05
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить федеральный проект "Профессионалитет", а также до 15 сентября представить предложения о поощрении наставников чемпионата "Профессионалы", выделив средства на эти цели из бюджета. "Правительству Российской Федерации обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет". Доклад - до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в год", - указано в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Также кабмину при участии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поручено принять меры по популяризации проекта "Профессионалитет" и чемпионатов по профессиональному мастерству, в том числе среди предприятий. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 апреля. Кроме того, правительство РФ до 15 сентября должно будет представить предложения о поощрении наставников, подготовивших победителей и призеров чемпионата "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий, в том числе предусмотрев выделение на эти цели средств из федерального бюджета. Кабмину и главам регионов при участии РСПП также нужно будет разработать механизм направления победителей и призеров этих чемпионатов на стажировку в организации, в том числе в компании, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Доклад по этому поручению должен быть представлен до 20 апреля.
https://ria.ru/20240204/manevr-1925349474.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, экономика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Экономика
Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет"

Путин поручил правительству расширить федеральный проект "Профессионалитет"

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить федеральный проект "Профессионалитет", а также до 15 сентября представить предложения о поощрении наставников чемпионата "Профессионалы", выделив средства на эти цели из бюджета.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет". Доклад - до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в год", - указано в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Также кабмину при участии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поручено принять меры по популяризации проекта "Профессионалитет" и чемпионатов по профессиональному мастерству, в том числе среди предприятий. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 апреля.
Кроме того, правительство РФ до 15 сентября должно будет представить предложения о поощрении наставников, подготовивших победителей и призеров чемпионата "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий, в том числе предусмотрев выделение на эти цели средств из федерального бюджета.
Кабмину и главам регионов при участии РСПП также нужно будет разработать механизм направления победителей и призеров этих чемпионатов на стажировку в организации, в том числе в компании, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Доклад по этому поручению должен быть представлен до 20 апреля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
СМИ: Путин одним маневром ошеломил Запад
4 февраля, 18:30
 
РоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала