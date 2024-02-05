Путин поручил расширить федеральный проект "Профессионалитет"
Путин поручил правительству расширить федеральный проект "Профессионалитет"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить федеральный проект "Профессионалитет", а также до 15 сентября представить предложения о поощрении наставников чемпионата "Профессионалы", выделив средства на эти цели из бюджета.
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"Правительству Российской Федерации обеспечить расширение федерального проекта "Профессионалитет". Доклад - до 1 сентября 2024 года, далее - один раз в год", - указано в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Также кабмину при участии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поручено принять меры по популяризации проекта "Профессионалитет" и чемпионатов по профессиональному мастерству, в том числе среди предприятий. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 апреля.
Кроме того, правительство РФ до 15 сентября должно будет представить предложения о поощрении наставников, подготовивших победителей и призеров чемпионата "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий, в том числе предусмотрев выделение на эти цели средств из федерального бюджета.
Кабмину и главам регионов при участии РСПП также нужно будет разработать механизм направления победителей и призеров этих чемпионатов на стажировку в организации, в том числе в компании, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Доклад по этому поручению должен быть представлен до 20 апреля.