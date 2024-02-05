https://ria.ru/20240205/proekt-1925553631.html

В Раде считают, что новый проект о мобилизации несет коррупционные риски

В Раде считают, что новый проект о мобилизации несет коррупционные риски - РИА Новости, 05.02.2024

В Раде считают, что новый проект о мобилизации несет коррупционные риски

Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона о мобилизации, разработанный правительством, поскольку... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:57

2024-02-05T19:57

2024-02-05T20:06

специальная военная операция на украине

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в мире

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виктория сюмар

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона о мобилизации, разработанный правительством, поскольку считает, что он "несет коррупционные риски", сообщил в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко."Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.В свою очередь депутат Рады Виктория Сюмар также сообщила, что комитет Рады признал законопроект содержащим коррупционные риски. "Потому что снова кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий. И из-за неясности, какие документы надо предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И из-за того, что могут быть риски при наложении взыскания за неоткрытие электронного кабинета призывника", - написала Сюмар в социальной сети Facebook*."Комитет предложил его доработать", - добавила она.Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240205/demobilizatsiya-1925512547.html

https://ria.ru/20240123/shpion-1923029208.html

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россия, в мире, украина, алексей гончаренко, виктория сюмар, верховная рада украины, вооруженные силы украины