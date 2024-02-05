https://ria.ru/20240205/proekt-1925538990.html

Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным

Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным - РИА Новости, 05.02.2024

Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным

Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:22

2024-02-05T18:22

2024-02-05T18:53

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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской границы, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. "Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект", — написал он в социальной сети Truth Social.По мнению экс-президента, этот документ — "великий подарок демократам и пожелание смерти Республиканской партии"."Не будьте глупцами! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи каким-либо образом в какой-либо форме!" — подчеркнул Трамп.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается потратить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом хотят направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.

https://ria.ru/20240205/ssha-1925385739.html

https://ria.ru/20240205/es-1925524873.html

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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, дональд трамп