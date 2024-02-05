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Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 05.02.2024 (обновлено: 18:53 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/proekt-1925538990.html
Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным
Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным - РИА Новости, 05.02.2024
Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным
Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:22
2024-02-05T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
израиль
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской границы, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. &quot;Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект&quot;, — написал он в социальной сети Truth Social.По мнению экс-президента, этот документ — "великий подарок демократам и пожелание смерти Республиканской партии".&quot;Не будьте глупцами! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи каким-либо образом в какой-либо форме!&quot; — подчеркнул Трамп.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается потратить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом хотят направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.
https://ria.ru/20240205/ssha-1925385739.html
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным

Трамп: только дурак или радикальный левый поддержит новый проект по помощи Киеву

© AP Photo / Jose Luis Magana Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской границы, заявил бывший президент страны Дональд Трамп.
«

"Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект", — написал он в социальной сети Truth Social.

Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В сенате США представили компромиссный законопроект по помощи Киеву
Вчера, 02:48
По мнению экс-президента, этот документ — "великий подарок демократам и пожелание смерти Республиканской партии".
«

"Не будьте глупцами! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи каким-либо образом в какой-либо форме!" — подчеркнул Трамп.

Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается потратить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом хотят направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИзраильДжо БайденДональд Трамп
 
 
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