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Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным
Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным - РИА Новости, 05.02.2024
Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным
Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:22
2024-02-05T18:22
2024-02-05T18:53
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США для помощи Украине и охраны американской границы, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. "Только дурак или радикальный левый демократ будет голосовать за этот чудовищный законопроект", — написал он в социальной сети Truth Social.По мнению экс-президента, этот документ — "великий подарок демократам и пожелание смерти Республиканской партии"."Не будьте глупцами! Нам нужен отдельный законопроект о границах и иммиграции. Он не должен быть привязан к иностранной помощи каким-либо образом в какой-либо форме!" — подчеркнул Трамп.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего предлагается потратить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 — на поддержку Киева. На охрану границы при этом хотят направить втрое меньше — 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.
https://ria.ru/20240205/ssha-1925385739.html
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп назвал законопроект по Украине чудовищным
Трамп: только дурак или радикальный левый поддержит новый проект по помощи Киеву