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СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем - РИА Новости, 05.02.2024
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22:14 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/prints-1925566836.html
СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем
СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем
Герцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III, у которого выявили рак, о его диагнозе и поедет в Великобританию в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T22:14
2024-02-05T22:14
в мире
великобритания
карл iii
риши сунак
меган маркл
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Герцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III, у которого выявили рак, о его диагнозе и поедет в Великобританию в ближайшие дни, чтобы увидеться с монархом, передает агентство PA со ссылкой на источник, близкий к принцу. Ранее в понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. "Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни", - передает агентство. Премьер-министр Британии Риши Сунак, в свою очередь, пожелал монарху на странице в соцсети X полного и скорейшего выздоровления. В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.
https://ria.ru/20240205/korol-1925561339.html
https://ria.ru/20230902/britaniya-1893788497.html
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в мире, великобритания, карл iii, риши сунак, меган маркл
В мире, Великобритания, Карл III, Риши Сунак, Меган Маркл
СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем

РА: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем Карлом III

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Герцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III, у которого выявили рак, о его диагнозе и поедет в Великобританию в ближайшие дни, чтобы увидеться с монархом, передает агентство PA со ссылкой на источник, близкий к принцу.
Ранее в понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.
Карл III - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
У короля Великобритании Карла III диагностировали рак
Вчера, 21:09
«
"Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни", - передает агентство.
Премьер-министр Британии Риши Сунак, в свою очередь, пожелал монарху на странице в соцсети X полного и скорейшего выздоровления.
В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.
Карл III - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
СМИ: Карл III был разочарован тем, что принц Гарри родился не девочкой
2 сентября 2023, 01:56
 
В миреВеликобританияКарл IIIРиши СунакМеган Маркл
 
 
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