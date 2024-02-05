https://ria.ru/20240205/prints-1925566836.html

СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем

СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем

Герцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III, у которого выявили рак, о его диагнозе и поедет в Великобританию в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T22:14

2024-02-05T22:14

2024-02-05T22:14

в мире

великобритания

карл iii

риши сунак

меган маркл

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Герцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III, у которого выявили рак, о его диагнозе и поедет в Великобританию в ближайшие дни, чтобы увидеться с монархом, передает агентство PA со ссылкой на источник, близкий к принцу. Ранее в понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. "Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни", - передает агентство. Премьер-министр Британии Риши Сунак, в свою очередь, пожелал монарху на странице в соцсети X полного и скорейшего выздоровления. В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.

https://ria.ru/20240205/korol-1925561339.html

https://ria.ru/20230902/britaniya-1893788497.html

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в мире, великобритания, карл iii, риши сунак, меган маркл