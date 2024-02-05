СМИ: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем
РА: принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с королем Карлом III
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Герцог Сассекский, британский принц Гарри говорил со своим отцом, королем Карлом III, у которого выявили рак, о его диагнозе и поедет в Великобританию в ближайшие дни, чтобы увидеться с монархом, передает агентство PA со ссылкой на источник, близкий к принцу.
Ранее в понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.
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"Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни", - передает агентство.
Премьер-министр Британии Риши Сунак, в свою очередь, пожелал монарху на странице в соцсети X полного и скорейшего выздоровления.
В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.