https://ria.ru/20240205/prigovor-1925396416.html

Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор

Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор - РИА Новости, 05.02.2024

Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор

Курагинский районный суд Красноярского края назначил фигурантам дела о прорыве дамбы в 2019 году, из-за которого погибли 20 человек, от трех лет и трех месяцев... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:41

2024-02-05T06:41

2024-02-05T07:23

происшествия

красноярский край

россия

курагинский район

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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Курагинский районный суд Красноярского края назначил фигурантам дела о прорыве дамбы в 2019 году, из-за которого погибли 20 человек, от трех лет и трех месяцев до четырех лет колонии-поселения, сообщила региональная прокуратура."С учетом позиции государственного обвинителя виновным назначено: генеральному директору ООО "Сисим" Максиму Ковалькову четыре года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Начальнику участка Андрею Еганову 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Горному мастеру Евгению Александрову три года три месяца лишения свободы в колонии-поселении и 1,5 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых", — говорится в публикации.Приговор не вступил в законную силу.В прокуратуре уточнили, что всего разрушились шесть дамб, причем, по данным СК, их возвели незаконно. В рабочем поселке затопило два временных общежития, погибли 20 человек.В октябре 2019 года суд Железнодорожного района арестовал генерального директора компании "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Позднее арест заменили на запрет определенных действий.В прокуратуре ранее сообщали, что в 2019 году Ковальков незаконно указал Еганову нарастить дамбы и накапливать за ними воду до прибытия ревизоров, чтобы скрыть загрязнение реки. Еганов привлек к работам Александрова. Воды оказалось слишком много, и конструкцию прорвало.

https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html

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происшествия, красноярский край, россия, курагинский район