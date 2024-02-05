Рейтинг@Mail.ru
Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 05.02.2024 (обновлено: 07:23 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/prigovor-1925396416.html
Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор
Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор - РИА Новости, 05.02.2024
Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор
Курагинский районный суд Красноярского края назначил фигурантам дела о прорыве дамбы в 2019 году, из-за которого погибли 20 человек, от трех лет и трех месяцев... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T06:41
2024-02-05T07:23
происшествия
красноярский край
россия
курагинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/68/1560056874_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8699d6f134deae5195c3580f8a62d1ed.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Курагинский районный суд Красноярского края назначил фигурантам дела о прорыве дамбы в 2019 году, из-за которого погибли 20 человек, от трех лет и трех месяцев до четырех лет колонии-поселения, сообщила региональная прокуратура."С учетом позиции государственного обвинителя виновным назначено: генеральному директору ООО "Сисим" Максиму Ковалькову четыре года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Начальнику участка Андрею Еганову 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Горному мастеру Евгению Александрову три года три месяца лишения свободы в колонии-поселении и 1,5 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых", — говорится в публикации.Приговор не вступил в законную силу.В прокуратуре уточнили, что всего разрушились шесть дамб, причем, по данным СК, их возвели незаконно. В рабочем поселке затопило два временных общежития, погибли 20 человек.В октябре 2019 года суд Железнодорожного района арестовал генерального директора компании "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Позднее арест заменили на запрет определенных действий.В прокуратуре ранее сообщали, что в 2019 году Ковальков незаконно указал Еганову нарастить дамбы и накапливать за ними воду до прибытия ревизоров, чтобы скрыть загрязнение реки. Еганов привлек к работам Александрова. Воды оказалось слишком много, и конструкцию прорвало.
https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html
красноярский край
россия
курагинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/68/1560056874_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2b703c64fa4fcf7b7b1592930c8af1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, курагинский район
Происшествия, Красноярский край, Россия, Курагинский район
Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор

Виновных в прорыве дамбы в Красноярском крае приговорили к срокам в колонии

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю | Перейти в медиабанкМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в медиабанк
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края.. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Курагинский районный суд Красноярского края назначил фигурантам дела о прорыве дамбы в 2019 году, из-за которого погибли 20 человек, от трех лет и трех месяцев до четырех лет колонии-поселения, сообщила региональная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя виновным назначено: генеральному директору ООО "Сисим" Максиму Ковалькову четыре года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Начальнику участка Андрею Еганову 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Горному мастеру Евгению Александрову три года три месяца лишения свободы в колонии-поселении и 1,5 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых", — говорится в публикации.
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю | Перейти в медиабанк

ЧП произошло около 06:00 по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

Сотрудники аварийно-спасательной службы МЧС РФ производят загрузку вертолета всем необходимым для дальнейшей высадки на месте прорыва технологической дамбы в Курагинском районе Красноярского края

ЧП произошло около 06:00 по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в медиабанк
1 из 13
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
2 из 13
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
3 из 13
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
4 из 13
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
5 из 13
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю | Перейти в медиабанк

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
7 из 13
© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В МЧС отметили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

Группировка сил для ликвидации ЧС в Курагинском районе Красноярского края

В МЧС отметили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
8 из 13
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю | Перейти в медиабанк

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Вадим Кофман

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

© РИА Новости / Вадим Кофман
10 из 13
© Вадим Кофман

В Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

В Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

© Вадим Кофман
11 из 13
© РИА Новости / Вадим Кофман

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Вадим Кофман
12 из 13
© Вадим Кофман

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

© Вадим Кофман
13 из 13

ЧП произошло около 06:00 по местному времени. В результате прорыва дамбы затопило два общежития, где могли находиться до 80 человек.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в медиабанк
1 из 13

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Курагинский район на место происшествия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
2 из 13

Селевой поток, образовавшийся в результате прорыва плотины, достигал в высоту четырех-пяти метров.

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
3 из 13

Глава МЧС поручил увеличить группировку спасателей и расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
4 из 13

Красноярский губернатор Александр Усс среди возможных причин ЧП назвал несоблюдение технологий строительства и погодные условия.

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края Правительство Красноярского края/Вадим Кофман
5 из 13

Поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото". Власти сообщили, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в медиабанк
6 из 13

Известно о 15 погибших и шести пропавших без вести при прорыве дамбы, медики сообщали о 44 пострадавших.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
7 из 13

В МЧС отметили, что временные общежития для рабочих, разрушенные из-за прорыва дамбы, были построены с нарушениями.

© пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
8 из 13

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

© РИА Новости / пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в медиабанк
9 из 13

К ликвидации последствий прорыва дамбы и поиску пропавших привлечено около 300 человек, шесть вертолетов Ми-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС.

© РИА Новости / Вадим Кофман
10 из 13

В Щетинкино в нескольких километрах от места прорыва дамбы открылся пункт временного размещения.

© Вадим Кофман
11 из 13

Власти ввели на территории Курагинского района режим ЧС. Президент Владимир Путин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Вадим Кофман
12 из 13

Красноярский губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

© Вадим Кофман
13 из 13
Приговор не вступил в законную силу.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября 2019 года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала четырех-пяти метров в высоту и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

В прокуратуре уточнили, что всего разрушились шесть дамб, причем, по данным СК, их возвели незаконно. В рабочем поселке затопило два временных общежития, погибли 20 человек.
В октябре 2019 года суд Железнодорожного района арестовал генерального директора компании "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова. Позднее арест заменили на запрет определенных действий.
В прокуратуре ранее сообщали, что в 2019 году Ковальков незаконно указал Еганову нарастить дамбы и накапливать за ними воду до прибытия ревизоров, чтобы скрыть загрязнение реки. Еганов привлек к работам Александрова. Воды оказалось слишком много, и конструкцию прорвало.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы
2 февраля, 21:02
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияКурагинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала