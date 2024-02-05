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В Татарстане предложили поощрять врачей, отговоривших женщин от аборта - РИА Новости, 05.02.2024
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17:51 05.02.2024 (обновлено: 17:53 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/premii-1925531380.html
В Татарстане предложили поощрять врачей, отговоривших женщин от аборта
В Татарстане предложили поощрять врачей, отговоривших женщин от аборта - РИА Новости, 05.02.2024
В Татарстане предложили поощрять врачей, отговоривших женщин от аборта
Премию для медицинских работников, способствовавших отказу женщины от аборта, целесообразно ввести на федеральном уровне, заявила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:51
2024-02-05T17:53
общество
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КАЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Премию для медицинских работников, способствовавших отказу женщины от аборта, целесообразно ввести на федеральном уровне, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Соответствующее обращение детский омбудсмен региона направила заместителю председателя Госдумы РФ Анне Кузнецовой. "В настоящее время реальным и эффективным способом повышения рождаемости в России является разработка мер по предотвращению абортов… Считаю целесообразным на федеральном уровне ввести Вифлеемский сертификат – премию для медицинских работников, участвующих в поддержке беременных женщин, которые решили сохранить беременность", - сказала Волынец. По ее словам, выплаты должны производиться при каждом случае изменения выбора в пользу рождения ребенка. Волынец считает, что это станет сильным мотиватором сохранения жизни нерожденных детей для медицинских работников. Детский омбудсмен Татарстана полагает, что источником финансирования для Вифлеемского сертификата могут стать средства, выделяемые из федерального бюджета на искусственное прерывание беременности - 5 миллиардов рублей в год. Это, по ее мнению, не приведет к увеличению расходов федерального бюджета. Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Псковский губернатор предложил региональному парламенту рассмотреть соответствующий законопроект. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне. В Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности. Проект поддержали в РПЦ. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года 14 декабря, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете". Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, отмечал президент, указав, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно.
https://ria.ru/20231226/aborty-1918247192.html
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общество, здоровье - общество, россия, калининградская область, курская область, владимир путин, анна кузнецова, ирина волынец, госдума рф, русская православная церковь
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Калининградская область, Курская область, Владимир Путин, Анна Кузнецова, Ирина Волынец, Госдума РФ, Русская православная церковь
В Татарстане предложили поощрять врачей, отговоривших женщин от аборта

В Татарстане предложили премировать медработников, отговоривших женщин от аборта

© Fotolia / wlablackРезультаты эхографии
Результаты эхографии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Fotolia / wlablack
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КАЗАНЬ, 5 фев – РИА Новости. Премию для медицинских работников, способствовавших отказу женщины от аборта, целесообразно ввести на федеральном уровне, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Соответствующее обращение детский омбудсмен региона направила заместителю председателя Госдумы РФ Анне Кузнецовой.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Глава СПЧ выступил против запрета абортов
26 декабря 2023, 17:03
«
"В настоящее время реальным и эффективным способом повышения рождаемости в России является разработка мер по предотвращению абортов… Считаю целесообразным на федеральном уровне ввести Вифлеемский сертификат – премию для медицинских работников, участвующих в поддержке беременных женщин, которые решили сохранить беременность", - сказала Волынец.
По ее словам, выплаты должны производиться при каждом случае изменения выбора в пользу рождения ребенка. Волынец считает, что это станет сильным мотиватором сохранения жизни нерожденных детей для медицинских работников.
Детский омбудсмен Татарстана полагает, что источником финансирования для Вифлеемского сертификата могут стать средства, выделяемые из федерального бюджета на искусственное прерывание беременности - 5 миллиардов рублей в год. Это, по ее мнению, не приведет к увеличению расходов федерального бюджета.
Младенец на руках матери - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Псковской области ввели штрафы за склонение к абортам
25 декабря 2023, 11:55
Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту. Псковский губернатор предложил региональному парламенту рассмотреть соответствующий законопроект. В Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне.
В Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности. Проект поддержали в РПЦ. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года 14 декабря, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете". Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, отмечал президент, указав, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Абортам не может быть никаких оправданий, заявил патриарх Кирилл
23 января, 15:09
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКалининградская областьКурская областьВладимир ПутинАнна КузнецоваИрина ВолынецГосдума РФРусская православная церковь
 
 
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