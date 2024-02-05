https://ria.ru/20240205/predoplata-1925399234.html
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет - РИА Новости, 05.02.2024
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет
Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей на своей площадке, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:35
2024-02-05T07:35
2024-02-05T10:07
экономика
татьяна бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей на своей площадке, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. "Обязательную - нет, не планируем", - ответила она на вопрос о планах компании по вводу предоплаты. Однако Бакальчук подчеркнула, что отчасти система предоплаты уже есть площадке - если речь идет про другие страны. "Там мы точно отправляем со стопроцентной предоплатой. Как только в регионе появляется локальный склад, это все меняет", - уточнила основатель компании. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925393548.html
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экономика, татьяна бакальчук, wildberries
Экономика, Татьяна Бакальчук, Wildberries
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет
Wildberries не планирует делать предоплату обязательной для всех покупателей
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей на своей площадке, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.
"Обязательную - нет, не планируем", - ответила она на вопрос о планах компании по вводу предоплаты.
Однако Бакальчук подчеркнула, что отчасти система предоплаты уже есть площадке - если речь идет про другие страны. "Там мы точно отправляем со стопроцентной предоплатой. Как только в регионе появляется локальный склад, это все меняет", - уточнила основатель компании.
Wildberries не планирует проводить ребрендинг