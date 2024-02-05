https://ria.ru/20240205/predoplata-1925399234.html

Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет

Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет - РИА Новости, 05.02.2024

Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет

Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей на своей площадке, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:35

2024-02-05T07:35

2024-02-05T10:07

экономика

татьяна бакальчук

wildberries

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924457966_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_2c12133a33e26f8664a179756c9b6824.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей на своей площадке, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. "Обязательную - нет, не планируем", - ответила она на вопрос о планах компании по вводу предоплаты. Однако Бакальчук подчеркнула, что отчасти система предоплаты уже есть площадке - если речь идет про другие страны. "Там мы точно отправляем со стопроцентной предоплатой. Как только в регионе появляется локальный склад, это все меняет", - уточнила основатель компании. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240205/wildberries-1925393548.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, татьяна бакальчук, wildberries