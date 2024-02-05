Рейтинг@Mail.ru
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 05.02.2024 (обновлено: 10:07 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/predoplata-1925399234.html
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет - РИА Новости, 05.02.2024
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет
Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей на своей площадке, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:35
2024-02-05T10:07
экономика
татьяна бакальчук
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924457966_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_2c12133a33e26f8664a179756c9b6824.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей на своей площадке, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. "Обязательную - нет, не планируем", - ответила она на вопрос о планах компании по вводу предоплаты. Однако Бакальчук подчеркнула, что отчасти система предоплаты уже есть площадке - если речь идет про другие страны. "Там мы точно отправляем со стопроцентной предоплатой. Как только в регионе появляется локальный склад, это все меняет", - уточнила основатель компании. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925393548.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924457966_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_a0cb96aa445814445d3d7cd4a012833c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, татьяна бакальчук, wildberries
Экономика, Татьяна Бакальчук, Wildberries
Глава Wildberries заявила, что планов вводить обязательную предоплату нет

Wildberries не планирует делать предоплату обязательной для всех покупателей

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи интернет-заказов Wildberries
Пункт выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Пункт выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату для всех покупателей на своей площадке, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.
"Обязательную - нет, не планируем", - ответила она на вопрос о планах компании по вводу предоплаты.
Однако Бакальчук подчеркнула, что отчасти система предоплаты уже есть площадке - если речь идет про другие страны. "Там мы точно отправляем со стопроцентной предоплатой. Как только в регионе появляется локальный склад, это все меняет", - уточнила основатель компании.
Читайте полный текст интервью >>>
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Wildberries не планирует проводить ребрендинг
Вчера, 05:22
 
ЭкономикаТатьяна БакальчукWildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала