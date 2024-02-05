https://ria.ru/20240205/pozhar-1925380122.html
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 99
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 99 - РИА Новости, 05.02.2024
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 99
Число погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо превысило 90, сообщила государственная служба судебно-медицинской экспертизы (SML) в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T00:22
2024-02-05T00:22
2024-02-05T00:22
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чили
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо превысило 90, сообщила государственная служба судебно-медицинской экспертизы (SML) в соцсети X. Ранее президент страны Габриэль Борич заявлял, что число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 64 человек. Газета Tercera со ссылкой на мэра города Винья-дель-Мар писала, что 372 человека числятся пропавшими без вести в результате лесных пожаров. "Служба судебно-медицинской экспертизы предоставляет официальную информацию о людях, погибших в результате чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. На данный момент есть данные о 99 погибших", - говорится в сообщении ведомства. Президент Чили Габриэль Борич также объявил двухдневный траур в стране из-за пожаров начиная с 5 февраля. Ранее Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.
https://ria.ru/20240204/tokio-1925297258.html
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в мире, чили, вальпараисо (город), габриэль борич
В мире, Чили, Вальпараисо (город), Габриэль Борич
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 99
Судмедэксперты: число жертв лесных пожаров в Чили достигло 99