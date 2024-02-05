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На этом не закончится. На Западе предупредили, чего может лишиться Украина
На этом не закончится. На Западе предупредили, чего может лишиться Украина - РИА Новости, 05.02.2024
На этом не закончится. На Западе предупредили, чего может лишиться Украина
Украина может потерять Харьков, если не согласится пойти на переговоры с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:14
2024-02-05T16:14
2024-02-05T16:14
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украина может потерять Харьков, если не согласится пойти на переговоры с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Если украинцы не хотят лишиться Харькова и Харьковского региона, тогда им необходимо немедленно начать переговоры. Потому что потерей Харькова все не закончится", — указал он.Меркурис отметил, что в случае плохого для Киева развития событий вернуть город уже не удастся, а его утрата будет тяжелой, поскольку этот регион представляет собой крупный промышленный центр.Аналитик также предположил, что если российское руководство создаст буферную зону в Харьковской области, то сами ее жители захотят присоединиться к России.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, а 21 января освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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в мире, украина, харьков, россия, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Политика
На этом не закончится. На Западе предупредили, чего может лишиться Украина
Эксперт Меркурис: Украина потеряет Харьков, если не согласится на переговоры