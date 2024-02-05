https://ria.ru/20240205/poteri-1925492022.html

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Запорожском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.02.2024

ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял убитыми и ранеными на запорожском направлении до 35 человек, два пикапа и гаубицу в результате ударов ВС РФ по скоплениям ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:48

2024-02-05T14:48

2024-02-05T14:48

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Киев за сутки потерял убитыми и ранеными на запорожском направлении до 35 человек, два пикапа и гаубицу в результате ударов ВС РФ по скоплениям ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 35 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф