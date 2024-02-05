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ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Запорожском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 05.02.2024
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял убитыми и ранеными на запорожском направлении до 35 человек, два пикапа и гаубицу в результате ударов ВС РФ по скоплениям ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:48
2024-02-05T14:48
2024-02-05T14:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Киев за сутки потерял убитыми и ранеными на запорожском направлении до 35 человек, два пикапа и гаубицу в результате ударов ВС РФ по скоплениям ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 35 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-30", - отмечает МО РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за сутки потеряли до 35 военных на Запорожском направлении
МО: ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и гаубицу на Запорожском направлении