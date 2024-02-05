https://ria.ru/20240205/postanovka-1925466504.html

Рогов назвал визит Зеленского в Работино постановкой

Рогов назвал визит Зеленского в Работино постановкой - РИА Новости, 05.02.2024

Рогов назвал визит Зеленского в Работино постановкой

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал постановкой визит Владимира Зеленского на линию фронта в село Работино. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:57

2024-02-05T12:57

2024-02-05T12:57

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал постановкой визит Владимира Зеленского на линию фронта в село Работино. Накануне офис Зеленского сообщил, что тот во время рабочей поездки в подконтрольную ВСУ часть Запорожской области посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино и побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На опубликованных фото и видео определить, где находится Зеленский, невозможно, события происходят в подвальном помещении. "Зеленского не было на передовой в Работино. Все это постановка. Ложь уже бьет все границы. Зеленский был в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, но это, мягко говоря, никак не передовая и совсем не рядом с Работино", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, фото и видео из какого-то подвала лишь подтверждают, что все это смонтированная пропагандистская картинка для украинского народа. "На фото Зеленский спокойно стоит в чистых сапогах, без бронежилета и каски, при этом рассказывается, что ездили в Работино. Но туда даже хорошо обученным военным зайти тяжело, не то что гражданским устроить фотосессию. Работино находится в серой зоне. При любом скоплении живой силы и техники следуют незамедлительные ракетно-артиллерийские удары", - заметил Рогов. По его словам, в районе Работино все эти дни шли постоянные бои и артиллерийские дуэли, применялись ударные дроны. "Зеленского в Работино не было, и это сто процентов. Никакого режима тишины у наших ребят не было. Мало того, они отрабатывали по интенсивности не ниже, если не выше, чем раньше", - подчеркнул Рогов. По его мнению, подобной постановкой украинская пропаганда хотела показать, что Зеленский все контролирует и куда "смелее, решительнее и бесстрашнее главкома ВСУ Залужного". "Это еще один из пунктов по подготовке к увольнению Залужного", - подчеркнул Рогов.

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https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

https://ria.ru/20240128/initsiativa-1923950305.html

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в мире, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины