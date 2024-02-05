https://ria.ru/20240205/posol-1925431659.html

МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний

МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний - РИА Новости, 05.02.2024

МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний

Посол Израиля в России Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ из-за недопустимых высказываний, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:57

2024-02-05T10:57

2024-02-05T14:19

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ из-за недопустимых высказываний, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел."В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", — сказали в ведомстве.В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран"."Особое возмущение вызывает то, что посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников", — добавили в МИД."Тезисы о том, что холокост — это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, "государственного календаря" России, граничат с вмешательством во внутренние дела", — заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240130/izrail-1924407453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, россия, в мире