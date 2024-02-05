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МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний
МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний - РИА Новости, 05.02.2024
МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний
Посол Израиля в России Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ из-за недопустимых высказываний, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:57
2024-02-05T10:57
2024-02-05T14:19
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ из-за недопустимых высказываний, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел."В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", — сказали в ведомстве.В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран"."Особое возмущение вызывает то, что посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников", — добавили в МИД."Тезисы о том, что холокост — это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, "государственного календаря" России, граничат с вмешательством во внутренние дела", — заключили в министерстве.
https://ria.ru/20240130/izrail-1924407453.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, россия, в мире
МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний
МИД России вызовет посла Израиля Гальперин из-за недопустимых высказываний
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ из-за недопустимых высказываний, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел.
«
"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", — сказали в ведомстве.
В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".
"Особое возмущение вызывает то, что посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников", — добавили в МИД.
"Тезисы о том, что холокост — это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН
, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, "государственного календаря" России, граничат с вмешательством во внутренние дела", — заключили в министерстве.
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