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МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний - РИА Новости, 05.02.2024
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10:57 05.02.2024 (обновлено: 14:19 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/posol-1925431659.html
МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний
МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний - РИА Новости, 05.02.2024
МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний
Посол Израиля в России Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ из-за недопустимых высказываний, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:57
2024-02-05T14:19
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ из-за недопустимых высказываний, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел.&quot;В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД&quot;, — сказали в ведомстве.В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран"."Особое возмущение вызывает то, что посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников", — добавили в МИД."Тезисы о том, что холокост — это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, "государственного календаря" России, граничат с вмешательством во внутренние дела", — заключили в министерстве.
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Израиль, Россия, В мире
МИД вызовет посла Израиля из-за недопустимых высказываний

МИД России вызовет посла Израиля Гальперин из-за недопустимых высказываний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Посол Израиля в России Симона Гальперин будет вызвана в МИД РФ из-за недопустимых высказываний, сообщили РИА Новости в российском Министерстве иностранных дел.
«

"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", — сказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что "сделанные заявления являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".
"Особое возмущение вызывает то, что посол Израиля неуважительно высказывается об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников", — добавили в МИД.
"Тезисы о том, что холокост — это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, "государственного календаря" России, граничат с вмешательством во внутренние дела", — заключили в министерстве.
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