https://ria.ru/20240205/posobie-1925409828.html
Правительство уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев
Правительство уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев - РИА Новости, 05.02.2024
Правительство уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев
Единовременные выплаты добровольцам в связи с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях теперь не будут учитываться при оценке... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:27
2024-02-05T09:27
2024-02-05T10:24
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михаил мишустин
год семьи
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Единовременные выплаты добровольцам в связи с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях теперь не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей, сообщается на сайте правительства РФ. Постановление, уточняющее правила назначения единого пособия на детей для семей добровольцев, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Речь идёт о единовременных выплатах добровольцам в связи с причинённым ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Теперь такие выплаты не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости, необходимой для назначения единого пособия на детей", - указано в сообщении на сайте. Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка было введено в России с 1 января 2023 года, оно объединило ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей, напомнили в кабмине. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума, а размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Ранее правительство приняло решение не учитывать доходы мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия, напомнили в кабмине.
https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html
https://ria.ru/20240109/posobie-1920209158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы
Правительство уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев
Выплаты добровольцам не будут учитывать при назначении пособия на детей
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Единовременные выплаты добровольцам в связи с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях теперь не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей, сообщается на сайте правительства РФ.
Постановление, уточняющее правила назначения единого пособия на детей для семей добровольцев, подписал премьер-министр Михаил Мишустин
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"Речь идёт о единовременных выплатах добровольцам в связи с причинённым ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Теперь такие выплаты не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости, необходимой для назначения единого пособия на детей", - указано в сообщении на сайте.
Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка было введено в России с 1 января 2023 года, оно объединило ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей, напомнили в кабмине. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума, а размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
Ранее правительство приняло решение не учитывать доходы мобилизованных при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия, напомнили в кабмине.
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