https://ria.ru/20240205/posevnaya-1925522152.html

Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области

Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2024

Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области

Хозяйства Белгородской области заготовили более 50 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, полностью закрыв потребность в семенах этих культур,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:55

2024-02-05T16:55

2024-02-05T17:02

белгородская область

экономика

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Хозяйства Белгородской области заготовили более 50 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, полностью закрыв потребность в семенах этих культур, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона сообщил о том, что аграрии области готовятся к началу весенне-полевых работ. На сегодняшний день хозяйства области заготовили 53,4 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, или 98,9% потребности. В 2023 году на текущую дату обеспеченность составляла 59,5%. Весь семенной материал проходит проверку на качество в специализированных лабораториях. "Сельское хозяйство Белгородской области, безусловно, является одним из высокоэффективных в стране. Уверен, что так и останется всегда, несмотря на достаточно непростую обстановку, особенно в приграничных территориях. Наши аграрии уже уверенно справляются со всеми сложностями. Уверен, что и погода позволит нам собрать не хуже результат, который был в 2022 и 2023 годах", – подчеркнул губернатор, слова которого приводит министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Сообщается, что в третьей декаде февраля, как правило, в зависимости от погодных условий, стартует подкормка озимых культур. Чтобы этот старт был удачным, аграрии уже приступили к подготовке машинно-тракторного парка. Для проведения работ по ранневесенней подкормке озимой пшеницы и многолетних трав аграрии региона используют машины для внесения минеральных удобрений, в том числе на шинах низкого давления, которые позволяют зайти в поле даже при переувлажнённости почвы, не нанося при этом вреда посевам. "На сегодняшний день общая готовность всего машинно-тракторного парка региона уже составляет более 61%, при том, что до посевной ещё далеко. Ежегодно в период с февраля по май инспекторы Гостехнадзора проводят технический осмотр самоходных машин и других видов техники по заявке сельхозтоваропроизводителей", - отметили в министерстве. Также белгородские аграрии позаботились и об удобрениях, которые им понадобятся для проведения весенне-полевых работ: необходимость составляет 106,7 тысячи тонн в действующем веществе. На сегодняшний день в хозяйства области поступило 25 тысяч тонн. В министерстве отмечают, что этого количества достаточно для проведения подкормки озимых культур. Работы по приобретению минеральных удобрений продолжаются. Все удобрения отечественного производства.

https://ria.ru/20240124/remont-1923141891.html

https://ria.ru/20240111/soglasheniya-1920798487.html

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белгородская область, вячеслав гладков