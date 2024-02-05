Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
16:55 05.02.2024 (обновлено: 17:02 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/posevnaya-1925522152.html
Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области
Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2024
Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области
Хозяйства Белгородской области заготовили более 50 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, полностью закрыв потребность в семенах этих культур,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:55
2024-02-05T17:02
белгородская область
экономика
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272382_0:29:3537:2019_1920x0_80_0_0_accf7b8d3863914b7eb0ca4af991e790.jpg
БЕЛГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Хозяйства Белгородской области заготовили более 50 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, полностью закрыв потребность в семенах этих культур, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона сообщил о том, что аграрии области готовятся к началу весенне-полевых работ. На сегодняшний день хозяйства области заготовили 53,4 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, или 98,9% потребности. В 2023 году на текущую дату обеспеченность составляла 59,5%. Весь семенной материал проходит проверку на качество в специализированных лабораториях. "Сельское хозяйство Белгородской области, безусловно, является одним из высокоэффективных в стране. Уверен, что так и останется всегда, несмотря на достаточно непростую обстановку, особенно в приграничных территориях. Наши аграрии уже уверенно справляются со всеми сложностями. Уверен, что и погода позволит нам собрать не хуже результат, который был в 2022 и 2023 годах", – подчеркнул губернатор, слова которого приводит министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. Сообщается, что в третьей декаде февраля, как правило, в зависимости от погодных условий, стартует подкормка озимых культур. Чтобы этот старт был удачным, аграрии уже приступили к подготовке машинно-тракторного парка. Для проведения работ по ранневесенней подкормке озимой пшеницы и многолетних трав аграрии региона используют машины для внесения минеральных удобрений, в том числе на шинах низкого давления, которые позволяют зайти в поле даже при переувлажнённости почвы, не нанося при этом вреда посевам. "На сегодняшний день общая готовность всего машинно-тракторного парка региона уже составляет более 61%, при том, что до посевной ещё далеко. Ежегодно в период с февраля по май инспекторы Гостехнадзора проводят технический осмотр самоходных машин и других видов техники по заявке сельхозтоваропроизводителей", - отметили в министерстве. Также белгородские аграрии позаботились и об удобрениях, которые им понадобятся для проведения весенне-полевых работ: необходимость составляет 106,7 тысячи тонн в действующем веществе. На сегодняшний день в хозяйства области поступило 25 тысяч тонн. В министерстве отмечают, что этого количества достаточно для проведения подкормки озимых культур. Работы по приобретению минеральных удобрений продолжаются. Все удобрения отечественного производства.
https://ria.ru/20240124/remont-1923141891.html
https://ria.ru/20240111/soglasheniya-1920798487.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272382_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_866a2e6b2ea45d819c82b6e91b1af41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о подготовке к посевной в Белгородской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Посевные работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 фев – РИА Новости. Хозяйства Белгородской области заготовили более 50 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, полностью закрыв потребность в семенах этих культур, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона сообщил о том, что аграрии области готовятся к началу весенне-полевых работ. На сегодняшний день хозяйства области заготовили 53,4 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, или 98,9% потребности. В 2023 году на текущую дату обеспеченность составляла 59,5%. Весь семенной материал проходит проверку на качество в специализированных лабораториях.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Гладков рассказал о ремонте белгородских больниц и поликлиник
24 января, 09:55
«
"Сельское хозяйство Белгородской области, безусловно, является одним из высокоэффективных в стране. Уверен, что так и останется всегда, несмотря на достаточно непростую обстановку, особенно в приграничных территориях. Наши аграрии уже уверенно справляются со всеми сложностями. Уверен, что и погода позволит нам собрать не хуже результат, который был в 2022 и 2023 годах", – подчеркнул губернатор, слова которого приводит министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области.
Сообщается, что в третьей декаде февраля, как правило, в зависимости от погодных условий, стартует подкормка озимых культур. Чтобы этот старт был удачным, аграрии уже приступили к подготовке машинно-тракторного парка. Для проведения работ по ранневесенней подкормке озимой пшеницы и многолетних трав аграрии региона используют машины для внесения минеральных удобрений, в том числе на шинах низкого давления, которые позволяют зайти в поле даже при переувлажнённости почвы, не нанося при этом вреда посевам.
«
"На сегодняшний день общая готовность всего машинно-тракторного парка региона уже составляет более 61%, при том, что до посевной ещё далеко. Ежегодно в период с февраля по май инспекторы Гостехнадзора проводят технический осмотр самоходных машин и других видов техники по заявке сельхозтоваропроизводителей", - отметили в министерстве.
Также белгородские аграрии позаботились и об удобрениях, которые им понадобятся для проведения весенне-полевых работ: необходимость составляет 106,7 тысячи тонн в действующем веществе. На сегодняшний день в хозяйства области поступило 25 тысяч тонн. В министерстве отмечают, что этого количества достаточно для проведения подкормки озимых культур. Работы по приобретению минеральных удобрений продолжаются. Все удобрения отечественного производства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор АО Северсталь Менеджмент Александр Шевелев
Белгородская область подписала ряд соглашений с крупными компаниями
11 января, 18:53
 
Белгородская областьЭкономикаБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала