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Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине

Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 05.02.2024

Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине

Франция намерена и далее наращивать помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T22:22

2024-02-05T22:22

2024-02-05T22:22

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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Франция намерена и далее наращивать помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Он напомнил, что Франция поставляет Украине "вооружения последнего поколения", включая ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и также бомбы AASM. "Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать. Еще раз: я говорю о простой необходимости украинцев себя защищать", - сказал Атталь на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, транслировавшейся в официальном аккаунте правительства Франции в Х. На вопрос журналиста касательно упреков в адрес Франции из-за недостаточного объема помощи Киеву, Атталь ответил, что "есть вопрос сумм оказываемой помощи, а есть вопрос типа вооружений, которые предлагаются Украине". Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон в феврале намерен вновь посетить Киев. Отмечалось, что он может объявить о поставках Украине истребителей. Ранее посол России в Париже Алексей Мешков указал МИД Франции на все большую вовлеченность Парижа в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых против мирных граждан, а также выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения обстрелами Киевом Белгорода и Донецка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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