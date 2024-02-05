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Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/pomosch-1925567699.html
Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине
Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 05.02.2024
Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине
Франция намерена и далее наращивать помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T22:22
2024-02-05T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
олаф шольц
габриэль атталь
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Франция намерена и далее наращивать помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Он напомнил, что Франция поставляет Украине "вооружения последнего поколения", включая ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и также бомбы AASM. "Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать. Еще раз: я говорю о простой необходимости украинцев себя защищать", - сказал Атталь на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, транслировавшейся в официальном аккаунте правительства Франции в Х. На вопрос журналиста касательно упреков в адрес Франции из-за недостаточного объема помощи Киеву, Атталь ответил, что "есть вопрос сумм оказываемой помощи, а есть вопрос типа вооружений, которые предлагаются Украине". Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон в феврале намерен вновь посетить Киев. Отмечалось, что он может объявить о поставках Украине истребителей. Ранее посол России в Париже Алексей Мешков указал МИД Франции на все большую вовлеченность Парижа в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых против мирных граждан, а также выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения обстрелами Киевом Белгорода и Донецка. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925567376.html
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в мире, украина, франция, россия, олаф шольц, габриэль атталь, эммануэль макрон, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Олаф Шольц, Габриэль Атталь, Эммануэль Макрон, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине

Премьер Франции заявил о намерении и дальше наращивать военную помощь Украине

© AP Photo / Michel Euler Париж, Франция
 Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Michel Euler
Париж, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 фев – РИА Новости. Франция намерена и далее наращивать помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.
Он напомнил, что Франция поставляет Украине "вооружения последнего поколения", включая ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и также бомбы AASM.
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Посол России отметил растущую вовлеченность Франции в конфликт на Украине
Вчера, 22:19
«
"Наша поддержка, очевидно, будет расширена: не только в плане выделения финансовых средств, но и в плане типа вооружений, которые должны соответствовать наивысшему стандарту, необходимому, чтобы украинцы могли себя защищать. Еще раз: я говорю о простой необходимости украинцев себя защищать", - сказал Атталь на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, транслировавшейся в официальном аккаунте правительства Франции в Х.
На вопрос журналиста касательно упреков в адрес Франции из-за недостаточного объема помощи Киеву, Атталь ответил, что "есть вопрос сумм оказываемой помощи, а есть вопрос типа вооружений, которые предлагаются Украине".
Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон в феврале намерен вновь посетить Киев. Отмечалось, что он может объявить о поставках Украине истребителей.
Ранее посол России в Париже Алексей Мешков указал МИД Франции на все большую вовлеченность Парижа в конфликт на Украине в связи с поставками вооружений, используемых против мирных граждан, а также выразил возмущение отсутствием с французской стороны какого-либо осуждения обстрелами Киевом Белгорода и Донецка.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Польша выделила кредит для совместного производства оружия, заявили в Киеве
Вчера, 21:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияОлаф ШольцГабриэль АттальЭммануэль МакронНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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