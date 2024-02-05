Источник: в конгрессе США могут отдельно рассмотреть помощь Украине
Источник: конгресс может отдельно рассмотреть помощь Киеву, но желание снижается
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. В палате представителей США сохраняется возможность внесения отдельного законопроекта по помощи Украине, аналогичного представленному ранее документу о поддержке Израиля, но желание республиканцев финансировать Киев снижается, заявил РИА Новости источник в конгрессе.
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"Это возможно, хотя аппетит республиканцев к большему (финансированию - ред.) для Украины, наконец, начинает снижаться", - сообщил агентству собеседник.
Также, по его словам, именно от спикера палаты Майка Джонсона зависит, будет ли подобный документ вынесен на рассмотрение конгрессменам с учетом, что поддержать его может "больше демократов, чем республиканцев", несмотря на численный перевес Республиканской партии в палате представителей.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.
Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.