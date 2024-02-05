https://ria.ru/20240205/pomosch-1925560190.html

Источник: в конгрессе США могут отдельно рассмотреть помощь Украине

Источник: в конгрессе США могут отдельно рассмотреть помощь Украине - РИА Новости, 05.02.2024

Источник: в конгрессе США могут отдельно рассмотреть помощь Украине

В палате представителей США сохраняется возможность внесения отдельного законопроекта по помощи Украине, аналогичного представленному ранее документу о... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T20:58

2024-02-05T20:58

2024-02-05T20:58

в мире

сша

украина

израиль

джо байден

майк джонсон

конгресс сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. В палате представителей США сохраняется возможность внесения отдельного законопроекта по помощи Украине, аналогичного представленному ранее документу о поддержке Израиля, но желание республиканцев финансировать Киев снижается, заявил РИА Новости источник в конгрессе. "Это возможно, хотя аппетит республиканцев к большему (финансированию - ред.) для Украины, наконец, начинает снижаться", - сообщил агентству собеседник. Также, по его словам, именно от спикера палаты Майка Джонсона зависит, будет ли подобный документ вынесен на рассмотрение конгрессменам с учетом, что поддержать его может "больше демократов, чем республиканцев", несмотря на численный перевес Республиканской партии в палате представителей. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240205/respublikantsy-1925557449.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925552029.html

сша

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, израиль, джо байден, майк джонсон, конгресс сша, дональд трамп