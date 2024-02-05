Рейтинг@Mail.ru
Польский министр выявил чрезмерный импорт украинских продуктов в страну - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/polsha-1925516545.html
Польский министр выявил чрезмерный импорт украинских продуктов в страну
Польский министр выявил чрезмерный импорт украинских продуктов в страну - РИА Новости, 05.02.2024
Польский министр выявил чрезмерный импорт украинских продуктов в страну
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский выявил чрезмерный экспорт украинского продовольствия в страну, сообщает ведомство. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:30
2024-02-05T16:30
украина
польша
киев
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский выявил чрезмерный экспорт украинского продовольствия в страну, сообщает ведомство. "В минувшие выходные члены руководства Министерства сельского хозяйства и развития села начали проверки на пограничных пунктах пропуска. Министр Чеслав Секерский посетил пограничные переходы в Корчеве, Медыке и Хребенном в рамках инспекции импорта агропродовольственной продукции из Украины. Подтверждается чрезмерный импорт на польский рынок сахара, масла и зерновых продуктов, таких как мука, зерновые шроты, особенно кукурузные", - говорится в сообщении. "Из-за высокого экспорта товаров из Украины в страны Европейского союза мы вытесняемся с рынков ЕС", - цитирует министра его пресс-служба. Во время посещения пограничного перехода в Хребенном министр Секерский сообщил, что в результате проведенных проверок была выявлена необходимость усиления ветеринарного контроля на границах. Министр пообещал усилить контроль и активизировать работу инспекций. В воскресенье заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак сообщил, что начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши. По его словам, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240205/polsha-1925422688.html
https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html
украина
польша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), экономика
Украина, Польша, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Экономика
Польский министр выявил чрезмерный импорт украинских продуктов в страну

Министр сельского хозяйства Польши выявил чрезмерный импорт украинских продуктов

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский выявил чрезмерный экспорт украинского продовольствия в страну, сообщает ведомство.
"В минувшие выходные члены руководства Министерства сельского хозяйства и развития села начали проверки на пограничных пунктах пропуска. Министр Чеслав Секерский посетил пограничные переходы в Корчеве, Медыке и Хребенном в рамках инспекции импорта агропродовольственной продукции из Украины. Подтверждается чрезмерный импорт на польский рынок сахара, масла и зерновых продуктов, таких как мука, зерновые шроты, особенно кукурузные", - говорится в сообщении.
"Из-за высокого экспорта товаров из Украины в страны Европейского союза мы вытесняемся с рынков ЕС", - цитирует министра его пресс-служба.
Во время посещения пограничного перехода в Хребенном министр Секерский сообщил, что в результате проведенных проверок была выявлена необходимость усиления ветеринарного контроля на границах. Министр пообещал усилить контроль и активизировать работу инспекций.
Варшава - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Польша готовится к самым плохим военным сценариям, заявил глава Минобороны
Вчера, 10:23
В воскресенье заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак сообщил, что начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши. По его словам, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
В Польше указали США на "роковую ошибку" по Украине
2 февраля, 02:10
 
УкраинаПольшаКиевЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала