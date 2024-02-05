https://ria.ru/20240205/polsha-1925516545.html

Польский министр выявил чрезмерный импорт украинских продуктов в страну

Польский министр выявил чрезмерный импорт украинских продуктов в страну - РИА Новости, 05.02.2024

Польский министр выявил чрезмерный импорт украинских продуктов в страну

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский выявил чрезмерный экспорт украинского продовольствия в страну, сообщает ведомство. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:30

2024-02-05T16:30

2024-02-05T16:30

украина

польша

киев

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

экономика

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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский выявил чрезмерный экспорт украинского продовольствия в страну, сообщает ведомство. "В минувшие выходные члены руководства Министерства сельского хозяйства и развития села начали проверки на пограничных пунктах пропуска. Министр Чеслав Секерский посетил пограничные переходы в Корчеве, Медыке и Хребенном в рамках инспекции импорта агропродовольственной продукции из Украины. Подтверждается чрезмерный импорт на польский рынок сахара, масла и зерновых продуктов, таких как мука, зерновые шроты, особенно кукурузные", - говорится в сообщении. "Из-за высокого экспорта товаров из Украины в страны Европейского союза мы вытесняемся с рынков ЕС", - цитирует министра его пресс-служба. Во время посещения пограничного перехода в Хребенном министр Секерский сообщил, что в результате проведенных проверок была выявлена необходимость усиления ветеринарного контроля на границах. Министр пообещал усилить контроль и активизировать работу инспекций. В воскресенье заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак сообщил, что начал лично контролировать на границе транзитную перевозку украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши. По его словам, высока доля вероятности, что транзитные товары с Украины возвращаются в Польшу. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240205/polsha-1925422688.html

https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, польша, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), экономика