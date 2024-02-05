https://ria.ru/20240205/polsha-1925422688.html

Польша готовится к самым плохим военным сценариям, заявил глава Минобороны

Польша готовится к самым плохим военным сценариям, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 05.02.2024

Польша готовится к самым плохим военным сценариям, заявил глава Минобороны

Польша серьезно относится к военным угрозам в разных частях света, не исключая нападения со стороны России, заявил министр обороны страны Владислав... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:23

2024-02-05T10:23

2024-02-05T10:23

россия

польша

москва

дмитрий песков

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156045/56/1560455611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fba46568194fa2ac0ab1cee031dd5637.jpg

ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польша серьезно относится к военным угрозам в разных частях света, не исключая нападения со стороны России, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Super Express. "Наиболее серьезно я отношусь к самым плохим сценариям", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальной подготовке нападения России на Польшу. "Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер", - добавил он. По словам министра, "ситуация во всем мире крайне серьезна". "Это не только Украина, но и регион Черного моря и Тихого океана", - указал он. Как считает глава Минобороны, к каждому сценарию нужно быть готовыми. "Поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, восполняем нехватки вооружения. Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипированность солдат", - отметил он. Как напомнил министр, во время своей последней поездки в Брюссель он декларировал, что в 2024 – 2025 годах польские части будут готовы присоединиться к созданию сил быстрого реагирования Европейского союза. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240203/polsha-1925224837.html

https://ria.ru/20240202/oshibka-1924931210.html

россия

польша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, москва, дмитрий песков, нато, в мире