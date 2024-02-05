Польша готовится к самым плохим военным сценариям, заявил глава Минобороны
Глава Минобороны Польши: Варшава серьезно относится к военным угрозам в мире
© Depositphotos.com / rognarВаршава
© Depositphotos.com / rognar
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Польша серьезно относится к военным угрозам в разных частях света, не исключая нападения со стороны России, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Super Express.
"Наиболее серьезно я отношусь к самым плохим сценариям", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальной подготовке нападения России на Польшу. "Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер", - добавил он.
По словам министра, "ситуация во всем мире крайне серьезна". "Это не только Украина, но и регион Черного моря и Тихого океана", - указал он.
Как считает глава Минобороны, к каждому сценарию нужно быть готовыми. "Поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, восполняем нехватки вооружения. Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипированность солдат", - отметил он.
Как напомнил министр, во время своей последней поездки в Брюссель он декларировал, что в 2024 – 2025 годах польские части будут готовы присоединиться к созданию сил быстрого реагирования Европейского союза.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.