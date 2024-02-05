https://ria.ru/20240205/pogoda-1925400641.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Небольшой снег, облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:58

2024-02-05T07:58

2024-02-05T07:58

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Небольшой снег, облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег. Температура днём минус 1-3 градуса, в Подмосковье от 0 до минус 5", - рассказала Котилевская. Специалист добавила, что ветер в столице будет дуть западный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо расти и составит 726 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240204/pogoda-1925303275.html

https://ria.ru/20240204/pogoda-1925323138.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода