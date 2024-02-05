https://ria.ru/20240205/pogoda-1925400641.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небольшой снег, облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:58
2024-02-05T07:58
2024-02-05T07:58
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Небольшой снег, облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег. Температура днём минус 1-3 градуса, в Подмосковье от 0 до минус 5", - рассказала Котилевская. Специалист добавила, что ветер в столице будет дуть западный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо расти и составит 726 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240204/pogoda-1925303275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются снег, облачная погода и до минус 3