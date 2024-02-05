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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.02.2024
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07:58 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/pogoda-1925400641.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 05.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небольшой снег, облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:58
2024-02-05T07:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Небольшой снег, облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег. Температура днём минус 1-3 градуса, в Подмосковье от 0 до минус 5", - рассказала Котилевская. Специалист добавила, что ветер в столице будет дуть западный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо расти и составит 726 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20240204/pogoda-1925303275.html
https://ria.ru/20240204/pogoda-1925323138.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются снег, облачная погода и до минус 3

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Небольшой снег, облачная погода с прояснениями и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег. Температура днём минус 1-3 градуса, в Подмосковье от 0 до минус 5", - рассказала Котилевская.
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Специалист добавила, что ветер в столице будет дуть западный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Давление будет слабо расти и составит 726 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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