https://ria.ru/20240205/pisatel-1925398497.html
В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой
В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой - РИА Новости, 05.02.2024
В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой
Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:24
2024-02-05T07:24
2024-02-05T11:13
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X. "Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине", — написала она.Вонг пояснила, что смертную казнь заменят на пожизненное заключение, если за два года писатель не совершит серьезных преступлений.Как отметил телеканал ABC, посла Китая в Канберре вызвали в австралийский МИД для разъяснений. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подтвердил вынесение приговора писателю. Он подчеркнул, что китайский суд "рассматривал дело в строгом соответствии с законом, в полной мере обеспечивая все процессуальные права Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня), а также уважал и реализовал консульские права австралийской стороны".Дипломат добавил, что китайская сторона предоставила австралийской возможность присутствовать на оглашении приговора.Ван Вэньбинь также уточнил, что помимо смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года, писателя также приговорили к конфискации всего личного имущества.Яна Хэнцзюня задержали в КНР в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее китайские власти предъявили ему обвинения в шпионаже. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал эти обвинения несоответствующими действительности.В мае 2021 года в Пекине начался закрытый судебный процесс по делу Ян Хэнцзюня. Как пояснили тогда в китайском МИД, дела, касающиеся государственной тайны, рассматриваются на закрытых слушаниях, никакие наблюдатели не допускаются, Пекин тогда также выступил против необоснованного вмешательства Австралии в ведение китайской стороной судебного процесса.
https://ria.ru/20210811/shpionazh-1745284037.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, австралия, пекин
В мире, Китай, Австралия, Пекин
В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой
Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили в КНР к смертной казни с отсрочкой
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X
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"Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине", — написала она.
Вонг пояснила, что смертную казнь заменят на пожизненное заключение, если за два года писатель не совершит серьезных преступлений.
Как отметил телеканал ABC, посла Китая в Канберре вызвали в австралийский МИД для разъяснений.
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подтвердил вынесение приговора писателю.
Он подчеркнул, что китайский суд "рассматривал дело в строгом соответствии с законом, в полной мере обеспечивая все процессуальные права Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня), а также уважал и реализовал консульские права австралийской стороны".
Дипломат добавил, что китайская сторона предоставила австралийской возможность присутствовать на оглашении приговора.
Ван Вэньбинь также уточнил, что помимо смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года, писателя также приговорили к конфискации всего личного имущества.
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Яна Хэнцзюня задержали в КНР в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее китайские власти предъявили ему обвинения в шпионаже. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал эти обвинения несоответствующими действительности.
В мае 2021 года в Пекине начался закрытый судебный процесс по делу Ян Хэнцзюня. Как пояснили тогда в китайском МИД, дела, касающиеся государственной тайны, рассматриваются на закрытых слушаниях, никакие наблюдатели не допускаются, Пекин тогда также выступил против необоснованного вмешательства Австралии в ведение китайской стороной судебного процесса.
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