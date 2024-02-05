https://ria.ru/20240205/pisatel-1925398497.html

В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой

В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой - РИА Новости, 05.02.2024

В Китае австралийского писателя приговорили к смертной казни с отсрочкой

Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:24

2024-02-05T07:24

2024-02-05T11:13

в мире

китай

австралия

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925409184_0:415:1538:1280_1920x0_80_0_0_18706de54dabf3207727cef15dbd529e.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания, сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X. "Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине", — написала она.Вонг пояснила, что смертную казнь заменят на пожизненное заключение, если за два года писатель не совершит серьезных преступлений.Как отметил телеканал ABC, посла Китая в Канберре вызвали в австралийский МИД для разъяснений. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подтвердил вынесение приговора писателю. Он подчеркнул, что китайский суд "рассматривал дело в строгом соответствии с законом, в полной мере обеспечивая все процессуальные права Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня), а также уважал и реализовал консульские права австралийской стороны".Дипломат добавил, что китайская сторона предоставила австралийской возможность присутствовать на оглашении приговора.Ван Вэньбинь также уточнил, что помимо смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года, писателя также приговорили к конфискации всего личного имущества.Яна Хэнцзюня задержали в КНР в 2019 году по подозрению в угрозе национальной безопасности. Позднее китайские власти предъявили ему обвинения в шпионаже. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон назвал эти обвинения несоответствующими действительности.В мае 2021 года в Пекине начался закрытый судебный процесс по делу Ян Хэнцзюня. Как пояснили тогда в китайском МИД, дела, касающиеся государственной тайны, рассматриваются на закрытых слушаниях, никакие наблюдатели не допускаются, Пекин тогда также выступил против необоснованного вмешательства Австралии в ведение китайской стороной судебного процесса.

https://ria.ru/20210811/shpionazh-1745284037.html

https://ria.ru/20231022/knr-1904509952.html

https://ria.ru/20230804/kazn-1888161223.html

китай

австралия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, австралия, пекин