https://ria.ru/20240205/pevek-1925435368.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек - РИА Новости, 05.02.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:06
2024-02-05T11:06
2024-02-05T11:06
россия
чукотский автономный округ
певек
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Певек и доложить до 15 марта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин недавно впервые посетил Чукотку. В Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа ... при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек. Доклад – до 15 марта 2024 года", - говорится в поручениях. Еще одно из поручений касается двух других региональных аэропортов - Мурманск и Апатиты (Хибины). "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Мурманской области и представить предложения по определению сроков и порядка проведения работ по реконструкции взлетно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты (Хибины). Срок – 15 февраля 2024 года", - говорится в публикации на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240111/putin-1920667009.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чукотский автономный округ, певек, владимир путин
Россия, Чукотский автономный округ, Певек, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции комплекса аэропорта Певек