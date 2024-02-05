https://ria.ru/20240205/pevek-1925435368.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек

Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек - РИА Новости, 05.02.2024

Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:06

2024-02-05T11:06

2024-02-05T11:06

россия

чукотский автономный округ

певек

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Певек и доложить до 15 марта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин недавно впервые посетил Чукотку. В Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа ... при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек. Доклад – до 15 марта 2024 года", - говорится в поручениях. Еще одно из поручений касается двух других региональных аэропортов - Мурманск и Апатиты (Хибины). "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Мурманской области и представить предложения по определению сроков и порядка проведения работ по реконструкции взлетно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты (Хибины). Срок – 15 февраля 2024 года", - говорится в публикации на сайте Кремля.

https://ria.ru/20240111/putin-1920667009.html

россия

чукотский автономный округ

певек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, чукотский автономный округ, певек, владимир путин