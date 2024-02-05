Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/pevek-1925435368.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек - РИА Новости, 05.02.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:06
2024-02-05T11:06
россия
чукотский автономный округ
певек
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155939/09/1559390967_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_81539ae9389f961568f1a752e3dd6e5c.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Певек и доложить до 15 марта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин недавно впервые посетил Чукотку. В Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа ... при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек. Доклад – до 15 марта 2024 года", - говорится в поручениях. Еще одно из поручений касается двух других региональных аэропортов - Мурманск и Апатиты (Хибины). "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Мурманской области и представить предложения по определению сроков и порядка проведения работ по реконструкции взлетно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты (Хибины). Срок – 15 февраля 2024 года", - говорится в публикации на сайте Кремля.
https://ria.ru/20240111/putin-1920667009.html
россия
чукотский автономный округ
певек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155939/09/1559390967_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e2a3cb0ff38483fec3b8529d14ba9cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чукотский автономный округ, певек, владимир путин
Россия, Чукотский автономный округ, Певек, Владимир Путин
Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэропорта Певек

Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции комплекса аэропорта Певек

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАэропорт Певек
Аэропорт Певек - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Аэропорт Певек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа и госкорпорацией ВЭБ.РФ рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Певек и доложить до 15 марта, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Путин недавно впервые посетил Чукотку. В Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Чукотского автономного округа ... при участии государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Певек. Доклад – до 15 марта 2024 года", - говорится в поручениях.
Еще одно из поручений касается двух других региональных аэропортов - Мурманск и Апатиты (Хибины).
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Мурманской области и представить предложения по определению сроков и порядка проведения работ по реконструкции взлетно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты (Хибины). Срок – 15 февраля 2024 года", - говорится в публикации на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга, заявил Путин
11 января, 09:55
 
РоссияЧукотский автономный округПевекВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала