Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 05.02.2024 (обновлено: 13:32 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/peskov-1925460010.html
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой - РИА Новости, 05.02.2024
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей радужные сережки, отметив, что ему неизвестно о... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:33
2024-02-05T13:32
россия
нижний новгород
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей радужные сережки, отметив, что ему неизвестно о запрете радуги в России на законодательном уровне.&quot;Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России&quot;, — ответил представитель Кремля журналистам.Песков добавил, что не знает подробностей дела.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20240201/shtraf-1924824613.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний новгород, дмитрий песков, общество
Россия, Нижний Новгород, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой

Песков заявил, что ему неизвестно о законах, запрещающих радугу в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей радужные сережки, отметив, что ему неизвестно о запрете радуги в России на законодательном уровне.
«

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", — ответил представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что не знает подробностей дела.

В начале февраля жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к пяти суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики ЛГБТ*-движения, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде.

* Запрещенное в России экстремистское движение.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях
1 февраля, 15:29
 
РоссияНижний НовгородДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала