https://ria.ru/20240205/peskov-1925460010.html
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой - РИА Новости, 05.02.2024
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей радужные сережки, отметив, что ему неизвестно о... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:33
2024-02-05T12:33
2024-02-05T13:32
россия
нижний новгород
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей радужные сережки, отметив, что ему неизвестно о запрете радуги в России на законодательном уровне."Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", — ответил представитель Кремля журналистам.Песков добавил, что не знает подробностей дела.* Запрещенное в России экстремистское движение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижний новгород, дмитрий песков, общество
Россия, Нижний Новгород, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой
Песков заявил, что ему неизвестно о законах, запрещающих радугу в России
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей радужные сережки, отметив, что ему неизвестно о запрете радуги в России на законодательном уровне.
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"Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", — ответил представитель Кремля журналистам.
Песков добавил, что не знает подробностей дела.
В начале февраля жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, приговорили к пяти суткам административного ареста за публичное демонстрирование символики ЛГБТ*-движения, сообщили РИА Новости в Сормовском районном суде.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Жителя Волжского оштрафовали за символику ЛГБТ* в соцсетях