https://ria.ru/20240205/peskov-1925460010.html

Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой

Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой - РИА Новости, 05.02.2024

Песков ответил на вопрос о деле об аресте девушки за сережки с радугой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей радужные сережки, отметив, что ему неизвестно о... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:33

2024-02-05T12:33

2024-02-05T13:32

россия

нижний новгород

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей радужные сережки, отметив, что ему неизвестно о запрете радуги в России на законодательном уровне."Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", — ответил представитель Кремля журналистам.Песков добавил, что не знает подробностей дела.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20240201/shtraf-1924824613.html

россия

нижний новгород

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Дарья Буймова

россия, нижний новгород, дмитрий песков, общество