https://ria.ru/20240205/peskov-1925455033.html

Песков оценил возможное решение об облигациях под залог российских активов

Песков оценил возможное решение об облигациях под залог российских активов - РИА Новости, 05.02.2024

Песков оценил возможное решение об облигациях под залог российских активов

Если в Европе будет принято решение по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:19

2024-02-05T12:19

2024-02-05T12:49

россия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

украина

европа

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Если в Европе будет принято решение по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга, то оно станет незаконным и будет иметь долгие судебные последствия, Россия будет защищать незаконно арестованные активы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга."Мы пока не знаем насколько эта публикация соответствует действительности, действительно ли есть такие планы. Конечно, важно дождаться каких-то официальных заявлений, официальной информации на этот счет. Мы знаем, что сейчас даже самые серьезные издания, к сожалению, допускают сознательно или несознательно много ошибок. Поэтому дождемся", - сказал Песков.При этом он заметил, что сама по себе тема очень важна для Москвы."Потому что в случае, если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь, собственно, для тех, кто принимает эти решения и для тех, кто реализует эти решения очень-очень долгие, на многие десятилетия, судебные перспективы. Потому что, разумеется, Российская Федерация будет такие решения оспаривать, мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", - подчеркнул Песков.Он добавил, что посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы."Вот так мы к этому относимся, мы убеждены, что принимающие решения понимают эти неизбежные последствия, мы будем очень внимательно наблюдать", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

россия

украина

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россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, украина, европа