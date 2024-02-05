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Песков оценил возможное решение об облигациях под залог российских активов - РИА Новости, 05.02.2024
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12:19 05.02.2024 (обновлено: 12:49 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/peskov-1925455033.html
Песков оценил возможное решение об облигациях под залог российских активов
Песков оценил возможное решение об облигациях под залог российских активов - РИА Новости, 05.02.2024
Песков оценил возможное решение об облигациях под залог российских активов
Если в Европе будет принято решение по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:19
2024-02-05T12:49
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
украина
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Если в Европе будет принято решение по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга, то оно станет незаконным и будет иметь долгие судебные последствия, Россия будет защищать незаконно арестованные активы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга."Мы пока не знаем насколько эта публикация соответствует действительности, действительно ли есть такие планы. Конечно, важно дождаться каких-то официальных заявлений, официальной информации на этот счет. Мы знаем, что сейчас даже самые серьезные издания, к сожалению, допускают сознательно или несознательно много ошибок. Поэтому дождемся", - сказал Песков.При этом он заметил, что сама по себе тема очень важна для Москвы."Потому что в случае, если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь, собственно, для тех, кто принимает эти решения и для тех, кто реализует эти решения очень-очень долгие, на многие десятилетия, судебные перспективы. Потому что, разумеется, Российская Федерация будет такие решения оспаривать, мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", - подчеркнул Песков.Он добавил, что посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы."Вот так мы к этому относимся, мы убеждены, что принимающие решения понимают эти неизбежные последствия, мы будем очень внимательно наблюдать", - заявил Песков.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, украина, европа
Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Украина, Европа
Песков оценил возможное решение об облигациях под залог российских активов

Песков: решение об облигациях под залог активов РФ повлечет судебные последствия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Если в Европе будет принято решение по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга, то оно станет незаконным и будет иметь долгие судебные последствия, Россия будет защищать незаконно арестованные активы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга.
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"Мы пока не знаем насколько эта публикация соответствует действительности, действительно ли есть такие планы. Конечно, важно дождаться каких-то официальных заявлений, официальной информации на этот счет. Мы знаем, что сейчас даже самые серьезные издания, к сожалению, допускают сознательно или несознательно много ошибок. Поэтому дождемся", - сказал Песков.
При этом он заметил, что сама по себе тема очень важна для Москвы.
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"Потому что в случае, если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь, собственно, для тех, кто принимает эти решения и для тех, кто реализует эти решения очень-очень долгие, на многие десятилетия, судебные перспективы. Потому что, разумеется, Российская Федерация будет такие решения оспаривать, мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные", - подчеркнул Песков.
Он добавил, что посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы.
"Вот так мы к этому относимся, мы убеждены, что принимающие решения понимают эти неизбежные последствия, мы будем очень внимательно наблюдать", - заявил Песков.
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