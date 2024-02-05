https://ria.ru/20240205/peskov-1925454709.html
Песков прокомментировал идею создания европейского военного союза без США
Песков прокомментировал идею создания европейского военного союза без США - РИА Новости, 05.02.2024
Песков прокомментировал идею создания европейского военного союза без США
Москва внимательно наблюдает за дебатами по поводу создания европейского военного союза без участия США, это не новая мысль, но до сих пор Европа сохраняла... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:18
2024-02-05T12:18
2024-02-05T12:35
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва внимательно наблюдает за дебатами по поводу создания европейского военного союза без участия США, это не новая мысль, но до сих пор Европа сохраняла натоориентированные подходы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн высказал мнение, что Европе без участия США необходимо создать собственный оборонительный союз, безопасность которого и "устрашение" России должны быть обеспечены французским ядерным арсеналом. Слова политика приводит издание Bild."Самостоятельное измерение политики безопасности, то есть, именно самостоятельная идентичность в плане обеспечения собственной безопасности в ЕС обсуждается уже более десятилетия. До сих пор у европейцев ничего не получалось, до сих пор все-таки они сохраняли свои НАТОориентированные подходы", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить перспективы создания такого военного союза.Представитель Кремля добавил, что "эта мысль совсем не новая". "И насколько нам известно, эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в пассив. Поэтому мы просто внимательно за этим наблюдаем", - заключил он.
https://ria.ru/20240125/oon-1923210082.html
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США, Европа, Дмитрий Песков, Bild, Евросоюз, НАТО, Россия, Политика
Песков прокомментировал идею создания европейского военного союза без США
Песков прокомментировал перспективы создания в ЕС военного союза без США