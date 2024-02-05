https://ria.ru/20240205/peskov-1925454709.html

Песков прокомментировал идею создания европейского военного союза без США

Песков прокомментировал идею создания европейского военного союза без США - РИА Новости, 05.02.2024

Песков прокомментировал идею создания европейского военного союза без США

Москва внимательно наблюдает за дебатами по поводу создания европейского военного союза без участия США, это не новая мысль, но до сих пор Европа сохраняла... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:18

2024-02-05T12:18

2024-02-05T12:35

сша

европа

дмитрий песков

bild

евросоюз

нато

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:452:2663:1950_1920x0_80_0_0_b8fb02cb5ab96fed452164e093a5ea2e.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москва внимательно наблюдает за дебатами по поводу создания европейского военного союза без участия США, это не новая мысль, но до сих пор Европа сохраняла натоориентированные подходы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн высказал мнение, что Европе без участия США необходимо создать собственный оборонительный союз, безопасность которого и "устрашение" России должны быть обеспечены французским ядерным арсеналом. Слова политика приводит издание Bild."Самостоятельное измерение политики безопасности, то есть, именно самостоятельная идентичность в плане обеспечения собственной безопасности в ЕС обсуждается уже более десятилетия. До сих пор у европейцев ничего не получалось, до сих пор все-таки они сохраняли свои НАТОориентированные подходы", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить перспективы создания такого военного союза.Представитель Кремля добавил, что "эта мысль совсем не новая". "И насколько нам известно, эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в пассив. Поэтому мы просто внимательно за этим наблюдаем", - заключил он.

https://ria.ru/20240125/oon-1923210082.html

https://radiosputnik.ru/20240127/germaniya-1923895111.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, дмитрий песков, bild, евросоюз, нато, россия, политика