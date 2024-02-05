https://ria.ru/20240205/peregovory-1925388473.html

В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе

В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе - РИА Новости, 05.02.2024

В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе

Израиль может проявить гибкость на переговорах по поводу перемирия в секторе Газа из-за давления со стороны родных израильских заложников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:44

2024-02-05T03:44

2024-02-05T03:44

в мире

израиль

ливан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

палестина

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БЕЙРУТ, 5 фев — РИА Новости. Израиль может проявить гибкость на переговорах по поводу перемирия в секторе Газа из-за давления со стороны родных израильских заложников, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента из блока "Развитие и освобождение" шиитской партии "Амаль" Мухаммед аль-Хаваджа. "Израильское правительство находится в кризисе и подвергается огромному давлению со стороны семей израильских заложников, особенно после того, как Тель-Авиву не удалось выполнить обещанное - ликвидировать ХАМАС и освободить пленных, несмотря на разрушения в секторе Газа и почти 100 тысяч раненых и убитых палестинцев, поэтому Тель-Авив может проявить гибкость на переговорах по установлению перемирия", - считает ливанский депутат. Он выразил убеждение, что военные действия на границе Израиля с югом Ливана "продолжатся до достижения прекращения огня в секторе Газа". "С первого дня ливанский фронт был за поддержку Газы, поэтому, если будет прекращение огня в секторе Газа, оно неизбежно должно затронуть и юг Ливана, но вопрос в том, прекратит ли Израиль огонь, тем более, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в ближайшие недели южный фронт будет оставаться открытым и там будут продолжаться военные действия", - добавил аль-Хаваджа. Однако, по его мнению, заявления израильских политиков могут оказаться неприменимыми на практике, тем более, что Тель-Авив находится под колоссальным давлением со стороны поселенцев, желающих вернуться в свои дома и на работу на севере Израиля.

https://ria.ru/20240204/gaza-1925367458.html

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в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, палестина, сектор газа