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В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе - РИА Новости, 05.02.2024
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03:44 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/peregovory-1925388473.html
В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе
В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе - РИА Новости, 05.02.2024
В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе
Израиль может проявить гибкость на переговорах по поводу перемирия в секторе Газа из-за давления со стороны родных израильских заложников, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:44
2024-02-05T03:44
в мире
израиль
ливан
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
палестина
сектор газа
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БЕЙРУТ, 5 фев — РИА Новости. Израиль может проявить гибкость на переговорах по поводу перемирия в секторе Газа из-за давления со стороны родных израильских заложников, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента из блока "Развитие и освобождение" шиитской партии "Амаль" Мухаммед аль-Хаваджа. "Израильское правительство находится в кризисе и подвергается огромному давлению со стороны семей израильских заложников, особенно после того, как Тель-Авиву не удалось выполнить обещанное - ликвидировать ХАМАС и освободить пленных, несмотря на разрушения в секторе Газа и почти 100 тысяч раненых и убитых палестинцев, поэтому Тель-Авив может проявить гибкость на переговорах по установлению перемирия", - считает ливанский депутат. Он выразил убеждение, что военные действия на границе Израиля с югом Ливана "продолжатся до достижения прекращения огня в секторе Газа". "С первого дня ливанский фронт был за поддержку Газы, поэтому, если будет прекращение огня в секторе Газа, оно неизбежно должно затронуть и юг Ливана, но вопрос в том, прекратит ли Израиль огонь, тем более, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в ближайшие недели южный фронт будет оставаться открытым и там будут продолжаться военные действия", - добавил аль-Хаваджа. Однако, по его мнению, заявления израильских политиков могут оказаться неприменимыми на практике, тем более, что Тель-Авив находится под колоссальным давлением со стороны поселенцев, желающих вернуться в свои дома и на работу на севере Израиля.
https://ria.ru/20240204/gaza-1925367458.html
израиль
ливан
тель-авив
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив, Палестина, Сектор Газа
В Ливане допустили гибкость Израиля на переговорах по Газе

Депутат из Ливана: Израиль может проявить гибкость на переговорах по Газе

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 5 фев — РИА Новости. Израиль может проявить гибкость на переговорах по поводу перемирия в секторе Газа из-за давления со стороны родных израильских заложников, заявил РИА Новости депутат ливанского парламента из блока "Развитие и освобождение" шиитской партии "Амаль" Мухаммед аль-Хаваджа.
«
"Израильское правительство находится в кризисе и подвергается огромному давлению со стороны семей израильских заложников, особенно после того, как Тель-Авиву не удалось выполнить обещанное - ликвидировать ХАМАС и освободить пленных, несмотря на разрушения в секторе Газа и почти 100 тысяч раненых и убитых палестинцев, поэтому Тель-Авив может проявить гибкость на переговорах по установлению перемирия", - считает ливанский депутат.
Он выразил убеждение, что военные действия на границе Израиля с югом Ливана "продолжатся до достижения прекращения огня в секторе Газа".
"С первого дня ливанский фронт был за поддержку Газы, поэтому, если будет прекращение огня в секторе Газа, оно неизбежно должно затронуть и юг Ливана, но вопрос в том, прекратит ли Израиль огонь, тем более, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в ближайшие недели южный фронт будет оставаться открытым и там будут продолжаться военные действия", - добавил аль-Хаваджа.
Однако, по его мнению, заявления израильских политиков могут оказаться неприменимыми на практике, тем более, что Тель-Авив находится под колоссальным давлением со стороны поселенцев, желающих вернуться в свои дома и на работу на севере Израиля.
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В миреИзраильЛиванХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТель-АвивПалестинаСектор Газа
 
 
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