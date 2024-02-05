https://ria.ru/20240205/patsient-1925505930.html

Полиция Саратова ищет пьяного пациента, напавшего на фельдшера скорой

Полиция Саратова ищет пьяного пациента, напавшего на фельдшера скорой - РИА Новости, 05.02.2024

Полиция Саратова ищет пьяного пациента, напавшего на фельдшера скорой

Полиция в Саратове ищет пьяного пациента после нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, по данному факту проводится проверка, сообщил региональный... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:39

2024-02-05T15:39

2024-02-05T15:39

происшествия

саратов

гагаринский район

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Полиция в Саратове ищет пьяного пациента после нападения на фельдшера скорой медицинской помощи, по данному факту проводится проверка, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале. Сообщение от медработников скорой помощи о нападении на фельдшера 1993 года рождения в Гагаринском районе города поступило в 13.10 (12.10 мск). "По предварительным данным, медики были вызваны для оказания помощи мужчине, который находился на трассе возле поселка Хмелевка. В ходе госпитализации мужчина, по предварительной информации, находящийся в состоянии опьянения, ударил фельдшера. После этого ушел с места происшествия. На место направлены сотрудники полиции, которые установили личность данного гражданина - житель Заводского района 1947 года рождения. В настоящее время принимаются меры к установлению его местонахождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что ведомство проводит проверку по факту причинения телесных повреждений фельдшеру. Это четвертый с начала года случай нападения на медиков скорой в Саратовской области. Ранее в СК сообщили, что в новогоднюю ночь в квартире дома на улице Тульской в Саратове 59-летний пьяный супруг пациентки начал агрессивно себя вести с медиками, и "из-за неполученного ответа на вопрос пациентки нанес удары в голову одного из фельдшеров". По данным полиции, утром 2 января в Балаково пациент в неадекватном состоянии при оказании помощи укусил за палец фельдшера скорой медицинской помощи, а 16 января в Саратове фельдшера ударил пьяный муж пациентки.

https://ria.ru/20240122/ugon-1922785732.html

https://ria.ru/20240123/prigovor-1923065260.html

саратов

гагаринский район

саратовская область

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происшествия, саратов, гагаринский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)