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ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot, заявил аналитик - РИА Новости, 05.02.2024
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03:36 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/patriot-1925387935.html
ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot, заявил аналитик
ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot, заявил аналитик - РИА Новости, 05.02.2024
ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot, заявил аналитик
Войска Украины применяют урезанную версию американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чтобы повысить его мобильность, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:36
2024-02-05T03:36
украина
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
алексей леонков
в мире
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Войска Украины применяют урезанную версию американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чтобы повысить его мобильность, сообщил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков. "ВСУ используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет. Все они смонтированы на полуприцепах. Такой урезанный состав позволяет оперативно перебрасывать комплекс в разные места", - рассказал специалист. Обычно в один комплекс Patriot в огневой батарее полного состава входят 6-8 пусковых установок, несколько прицепов с РЛС, командный пункт управления огнем, оборудование связи и автоматизации и другие средства. По словам Леонкова, "именно в таком сокращенном виде Patriot, по всей видимости, был переброшен из-под Киева в Харьковскую область для поражения российского Ил-76 с украинскими пленными". Ранее он отмечал, что данные о цели комплекс получил через западную систему передачи данных Link-16, что позволяет не использовать РЛС обнаружения цели и не демаскировать ЗРК до пуска. После пуска комплексу приходится включать РЛС подсвета цели, так как ракеты Patriot имеют полуактивную радиолокационную головку самонаведения. Однако для полета ракет на максимальную дальность РЛС приходится работать всего около 100 секунд, после чего комплекс в сокращенном составе может быть оперативно свернут и переброшен в новое место. "Понятно, что ВСУ действуют методом проведения кратковременных противоздушных засад. Такие засады планируются как отдельные специальные разовые операции и не предполагают постоянного усиления ПВО на направлении", - сказал он. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925385269.html
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украина, киев, харьковская область, вооруженные силы украины, алексей леонков, в мире
Украина, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Алексей Леонков, В мире
ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot, заявил аналитик

Леонков: ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot для мобильности

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Войска Украины применяют урезанную версию американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чтобы повысить его мобильность, сообщил РИА Новости военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.
«
"ВСУ используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет. Все они смонтированы на полуприцепах. Такой урезанный состав позволяет оперативно перебрасывать комплекс в разные места", - рассказал специалист.
Обычно в один комплекс Patriot в огневой батарее полного состава входят 6-8 пусковых установок, несколько прицепов с РЛС, командный пункт управления огнем, оборудование связи и автоматизации и другие средства.
По словам Леонкова, "именно в таком сокращенном виде Patriot, по всей видимости, был переброшен из-под Киева в Харьковскую область для поражения российского Ил-76 с украинскими пленными".
Ранее он отмечал, что данные о цели комплекс получил через западную систему передачи данных Link-16, что позволяет не использовать РЛС обнаружения цели и не демаскировать ЗРК до пуска.
После пуска комплексу приходится включать РЛС подсвета цели, так как ракеты Patriot имеют полуактивную радиолокационную головку самонаведения. Однако для полета ракет на максимальную дальность РЛС приходится работать всего около 100 секунд, после чего комплекс в сокращенном составе может быть оперативно свернут и переброшен в новое место.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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"Понятно, что ВСУ действуют методом проведения кратковременных противоздушных засад. Такие засады планируются как отдельные специальные разовые операции и не предполагают постоянного усиления ПВО на направлении", - сказал он.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
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