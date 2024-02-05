https://ria.ru/20240205/otstavka-1925488461.html

"Не остановится": в Киеве раскрыли, что Зеленский приготовил Залужному

"Не остановится": в Киеве раскрыли, что Зеленский приготовил Залужному - РИА Новости, 05.02.2024

"Не остановится": в Киеве раскрыли, что Зеленский приготовил Залужному

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря ни на что, отправит главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку, заявил бывший замминистра по вопросам временно... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:35

2024-02-05T14:35

2024-02-05T14:35

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георгий тука

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря ни на что, отправит главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала "Прямой"."Я уверен, что Зеленский на этом не остановится и будет искать возможность реализовать свой план", — отметил он.Тука подчеркнул, что увольнение пока что не состоялось из-за того, что украинский лидер испугался негативной реакции Запада на это событие."До наших союзников дошла эта информация, и Зеленский сразу же получил реакцию на нее. <…> Визит Виктории Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим вопросам. — Прим. ред.) это, на мой взгляд, подтверждает", — предположил политик.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали The Economist и Financial Times.

https://ria.ru/20240205/bresh-1925469204.html

https://ria.ru/20240205/territorii-1925419945.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, валерий залужный, георгий тука, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины