https://ria.ru/20240205/otoplenie-1925404933.html

Все дома, затронутые аварией на ТЭЦ в Бишкеке, подключили к отоплению

Все дома, затронутые аварией на ТЭЦ в Бишкеке, подключили к отоплению - РИА Новости, 05.02.2024

Все дома, затронутые аварией на ТЭЦ в Бишкеке, подключили к отоплению

Все дома, которые оставались без тепла из-за аварии на ТЭЦ Бишкека, уже вновь подключены к отоплению, подача горячей воды восстанавливается, сообщили РИА... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:44

2024-02-05T08:44

2024-02-05T10:06

бишкек

происшествия

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БИШКЕК, 5 фев - РИА Новости. Все дома, которые оставались без тепла из-за аварии на ТЭЦ Бишкека, уже вновь подключены к отоплению, подача горячей воды восстанавливается, сообщили РИА Новости в медиаштабе Киргизии."На сегодняшний день все дома подключены к отоплению. Подключение горячей воды поэтапно продолжится в районы, где нормализованы параметры теплоносителя. Значительно улучшилось температура по выводам от ТЭЦ Бишкека, теплоснабжение начало улучшаться", - заявил представитель штаба.По его словам, на данный момент общая активная мощность ТЭЦ, упавшая после аварии с 400 до 150 МВт уже восстановлена до 308 МВт. В работе находятся 9 котлоагрегатов и 4 турбогенератора. Расход сетевой воды в тепловые сети – 20 300 тонн в час, ее температура - от 53 до 68 градусов.Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. В одном из котельных цехов произошел взрыв, оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома порядка 10% горожан остались без отопления и горячей воды. В результате аварии пострадали пять человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.Не затронутые взрывом мощности ТЭЦ продолжили работу, что позволило поддерживать электроснабжение столицы и температуру в батареях на таком уровне, чтобы трубы отопления не перемерзли, а в квартирах сохранялась приемлемая температура. Благодаря резервным котлам, которые постепенно вводили в работу, энергетикам уже удалось значительно повысить температуру воды в теплосети.В столице Киргизии держится минусовая температура. В настоящий момент в Бишкеке минус 3 градуса.

https://ria.ru/20240120/poezd-1922479556.html

https://ria.ru/20240112/avariya-1921069712.html

бишкек

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бишкек, происшествия