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В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии

В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии - РИА Новости, 05.02.2024

В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии

Отряд "Сокол" обнаружил в лесу Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками не менее 20 бойцов, сообщает поисковая экспедиция... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:04

2024-02-05T16:04

2024-02-05T16:10

новгородская область

чудовский район

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Отряд "Сокол" обнаружил в лесу Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками не менее 20 бойцов, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что поисковики изучили немецкую аэрофотосъемку от 9 июня 1943 года и наметили несколько воронок у деревни Мостки Чудовского района. В минувшие выходные они приступили к работам. "Примерно в 500 метрах от населенного пункта обнаружили останки бойцов Великой Отечественной войны. Пока удалось эксгумировать останки 9 человек, но, судя по количеству костей, в данной воронке находятся не менее 20 бойцов РККА", - говорится в сообщении. Отмечается, что были также найдены куски шинели, пуговицы советского образца, монетка, формуляр от пулемета "Максим" и один смертный медальон без вкладыша. Поисково-эксгумационные работы будут продолжены.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849112134.html

новгородская область

чудовский район

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новгородская область, чудовский район, происшествия