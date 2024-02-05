В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии
В Новгородской области обнаружили воронку с останками 20 бойцов Красной армии
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеОтряд "Сокол" обнаружил у деревни Мостки Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов РККА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Отряд "Сокол" обнаружил в лесу Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками не менее 20 бойцов, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что поисковики изучили немецкую аэрофотосъемку от 9 июня 1943 года и наметили несколько воронок у деревни Мостки Чудовского района. В минувшие выходные они приступили к работам.
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеОтряд "Сокол" обнаружил у деревни Мостки Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов РККА
Отряд "Сокол" обнаружил у деревни Мостки Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов РККА
«
"Примерно в 500 метрах от населенного пункта обнаружили останки бойцов Великой Отечественной войны. Пока удалось эксгумировать останки 9 человек, но, судя по количеству костей, в данной воронке находятся не менее 20 бойцов РККА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были также найдены куски шинели, пуговицы советского образца, монетка, формуляр от пулемета "Максим" и один смертный медальон без вкладыша.
Поисково-эксгумационные работы будут продолжены.