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В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии - РИА Новости, 05.02.2024
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16:04 05.02.2024 (обновлено: 16:10 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/ostanki-1925511894.html
В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии
В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии - РИА Новости, 05.02.2024
В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии
Отряд "Сокол" обнаружил в лесу Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками не менее 20 бойцов, сообщает поисковая экспедиция... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:04
2024-02-05T16:10
новгородская область
чудовский район
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Отряд "Сокол" обнаружил в лесу Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками не менее 20 бойцов, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что поисковики изучили немецкую аэрофотосъемку от 9 июня 1943 года и наметили несколько воронок у деревни Мостки Чудовского района. В минувшие выходные они приступили к работам. "Примерно в 500 метрах от населенного пункта обнаружили останки бойцов Великой Отечественной войны. Пока удалось эксгумировать останки 9 человек, но, судя по количеству костей, в данной воронке находятся не менее 20 бойцов РККА", - говорится в сообщении. Отмечается, что были также найдены куски шинели, пуговицы советского образца, монетка, формуляр от пулемета "Максим" и один смертный медальон без вкладыша. Поисково-эксгумационные работы будут продолжены.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849112134.html
новгородская область
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новгородская область, чудовский район, происшествия
Новгородская область, Чудовский район, Происшествия
В Новгородской области обнаружили останки 20 бойцов Красной армии

В Новгородской области обнаружили воронку с останками 20 бойцов Красной армии

© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеОтряд "Сокол" обнаружил у деревни Мостки Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов РККА
Отряд Сокол обнаружил у деревни Мостки Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов РККА - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Отряд "Сокол" обнаружил в лесу Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками не менее 20 бойцов, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что поисковики изучили немецкую аэрофотосъемку от 9 июня 1943 года и наметили несколько воронок у деревни Мостки Чудовского района. В минувшие выходные они приступили к работам.
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеОтряд "Сокол" обнаружил у деревни Мостки Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов РККА
Отряд Сокол обнаружил у деревни Мостки Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов РККА - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтакте
Отряд "Сокол" обнаружил у деревни Мостки Новгородской области воронку времен Великой Отечественной войны с останками бойцов РККА
«
"Примерно в 500 метрах от населенного пункта обнаружили останки бойцов Великой Отечественной войны. Пока удалось эксгумировать останки 9 человек, но, судя по количеству костей, в данной воронке находятся не менее 20 бойцов РККА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были также найдены куски шинели, пуговицы советского образца, монетка, формуляр от пулемета "Максим" и один смертный медальон без вкладыша.
Поисково-эксгумационные работы будут продолжены.
Сталинград - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
"Раньше ставки Гитлера": историк раскрыл детали работы разведки РККА
2 февраля 2023, 00:46
 
Новгородская областьЧудовский районПроисшествия
 
 
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