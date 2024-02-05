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Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода - РИА Новости, 05.02.2024
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15:17 05.02.2024 (обновлено: 15:24 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода
Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода - РИА Новости, 05.02.2024
Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества офицер СК России Михаила Конопицина, погибшего при обстреле Белгорода 30 декабря,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:17
2024-02-05T15:24
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владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества офицер СК России Михаила Конопицина, погибшего при обстреле Белгорода 30 декабря, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее сообщалось, что при ракетном обстреле украинских войск в Белгороде погиб офицер СК России Михаил Конопицин, он был в командировке в отделе расследования военных преступлений."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить военнослужащего военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Орденом Мужества Конопицина Михаила Юрьевича - старшего лейтенанта юстиции (посмертно)", - говорится в документе.Днем 30 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода

Путин посмертно наградил орденом Мужества офицера СК, погибшего в Белгороде

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества офицер СК России Михаила Конопицина, погибшего при обстреле Белгорода 30 декабря, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее сообщалось, что при ракетном обстреле украинских войск в Белгороде погиб офицер СК России Михаил Конопицин, он был в командировке в отделе расследования военных преступлений.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить военнослужащего военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Орденом Мужества Конопицина Михаила Юрьевича - старшего лейтенанта юстиции (посмертно)", - говорится в документе.
Днем 30 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
Цветы у портрета корреспондента телеканала Россия 24 Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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БелгородРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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