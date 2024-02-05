https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html

Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода

Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода - РИА Новости, 05.02.2024

Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества офицер СК России Михаила Конопицина, погибшего при обстреле Белгорода 30 декабря,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:17

2024-02-05T15:17

2024-02-05T15:24

белгород

россия

белгородская область

вячеслав гладков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества офицер СК России Михаила Конопицина, погибшего при обстреле Белгорода 30 декабря, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее сообщалось, что при ракетном обстреле украинских войск в Белгороде погиб офицер СК России Михаил Конопицин, он был в командировке в отделе расследования военных преступлений."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить военнослужащего военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Орденом Мужества Конопицина Михаила Юрьевича - старшего лейтенанта юстиции (посмертно)", - говорится в документе.Днем 30 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.

https://ria.ru/20231125/orden-1911778006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество