https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925472746.html

Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменили

Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменили - РИА Новости, 05.02.2024

Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменили

Запланированный на март этого года гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам Сибири отменен, сообщил РИА Новости в понедельник организатор концертов... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:26

2024-02-05T13:26

2024-02-05T13:26

культура

улан-удэ

кристина орбакайте

боевое братство

красноярск

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Запланированный на март этого года гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам Сибири отменен, сообщил РИА Новости в понедельник организатор концертов Оганнес Тухманян. "Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что отменены мартовские концерты певицы в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ. Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях было распространено заявление бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки.

https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925461113.html

улан-удэ

красноярск

новосибирск

россия

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улан-удэ, кристина орбакайте, боевое братство, красноярск, новосибирск, россия