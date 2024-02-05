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Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменили - РИА Новости, 05.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:26 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925472746.html
Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменили
Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменили - РИА Новости, 05.02.2024
Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменили
Запланированный на март этого года гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам Сибири отменен, сообщил РИА Новости в понедельник организатор концертов... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:26
2024-02-05T13:26
культура
улан-удэ
кристина орбакайте
боевое братство
красноярск
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Запланированный на март этого года гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам Сибири отменен, сообщил РИА Новости в понедельник организатор концертов Оганнес Тухманян. "Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что отменены мартовские концерты певицы в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ. Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях было распространено заявление бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки.
https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925461113.html
улан-удэ
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улан-удэ, кристина орбакайте, боевое братство, красноярск, новосибирск, россия
Культура, Улан-Удэ, Кристина Орбакайте, Боевое братство, Красноярск, Новосибирск, Россия
Мартовский тур Кристины Орбакайте по городам Сибири отменили

Организатор заявил об отмене мартовского тура Орбакайте по городам Сибири

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Кристина Орбакайте . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Запланированный на март этого года гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам Сибири отменен, сообщил РИА Новости в понедельник организатор концертов Оганнес Тухманян.
«
"Весь маршрут снялся… Нет у нас возможности сейчас провести эти концерты. Мы их проведем в ближайшем будущем. Может, в течение года, может, через год", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил, что отменены мартовские концерты певицы в Красноярске, Новосибирске, Братске, Иркутске и Улан-Удэ.
Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях было распространено заявление бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированный концерт артистки.
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КультураУлан-УдэКристина ОрбакайтеБоевое братствоКрасноярскНовосибирскРоссия
 
 
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