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Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024
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Шоубиз
 
12:36 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925461113.html
Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте
Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024
Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте
Власти Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:36
2024-02-05T12:36
шоубиз
владивосток
россия
кристина орбакайте
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Власти Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта. Один из подписчиков в комментариях к посту мэра Константина Шестакова в Telegram призвал отменить этот концерт. Еще один назвал певицу "предательницей". Позже этот комментарий был удален. Муниципальный центр управления Владивостока в ответ написал, что администрация города согласовывает проведение только публичных мероприятий. "Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, её творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом", - сообщает муниципальный центр управления (МЦУ). Учреждение отмечает, что вопрос соблюдения конституционных принципов РФ не остаётся без внимания. Организаторы концертов несут полную ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов. Контролировать это должна полиция. МЦУ посоветовало комментатору при появлении сомнений в отношении выступления Орбакайте обращаться с официальным заявлением в органы внутренних дел. Сейчас билеты на выступление певицы можно купить онлайн на платформе vl.ru. Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске.
https://ria.ru/20240123/orbakayte-1922933541.html
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владивосток, россия, кристина орбакайте, общество
Шоубиз, Владивосток, Россия, Кристина Орбакайте, Общество
Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте

Мэрия Владивостока: зритель сам делает выбор, идти на концерт Орбакайте или нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Кристина Орбакайте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Власти Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет.
Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта. Один из подписчиков в комментариях к посту мэра Константина Шестакова в Telegram призвал отменить этот концерт. Еще один назвал певицу "предательницей". Позже этот комментарий был удален. Муниципальный центр управления Владивостока в ответ написал, что администрация города согласовывает проведение только публичных мероприятий.
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23 января, 13:54
"Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, её творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом", - сообщает муниципальный центр управления (МЦУ). Учреждение отмечает, что вопрос соблюдения конституционных принципов РФ не остаётся без внимания. Организаторы концертов несут полную ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов. Контролировать это должна полиция. МЦУ посоветовало комментатору при появлении сомнений в отношении выступления Орбакайте обращаться с официальным заявлением в органы внутренних дел.
Сейчас билеты на выступление певицы можно купить онлайн на платформе vl.ru.
Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске.
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ШоубизВладивостокРоссияКристина ОрбакайтеОбщество
 
 
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