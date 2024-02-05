Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте
Мэрия Владивостока: зритель сам делает выбор, идти на концерт Орбакайте или нет
Певица Кристина Орбакайте. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Власти Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет.
Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта. Один из подписчиков в комментариях к посту мэра Константина Шестакова в Telegram призвал отменить этот концерт. Еще один назвал певицу "предательницей". Позже этот комментарий был удален. Муниципальный центр управления Владивостока в ответ написал, что администрация города согласовывает проведение только публичных мероприятий.
"Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, её творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом", - сообщает муниципальный центр управления (МЦУ). Учреждение отмечает, что вопрос соблюдения конституционных принципов РФ не остаётся без внимания. Организаторы концертов несут полную ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов. Контролировать это должна полиция. МЦУ посоветовало комментатору при появлении сомнений в отношении выступления Орбакайте обращаться с официальным заявлением в органы внутренних дел.
Сейчас билеты на выступление певицы можно купить онлайн на платформе vl.ru.
Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске.