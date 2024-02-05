https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925461113.html

Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте

Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024

Мэрия Владивостока отказалась отменять концерт Кристины Орбакайте

Власти Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:36

2024-02-05T12:36

2024-02-05T12:36

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владивосток

россия

кристина орбакайте

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Власти Владивостока в ответ на призыв отменить концерт Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам делает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. Выступление Орбакайте во Владивостоке запланировано на 19 марта. Один из подписчиков в комментариях к посту мэра Константина Шестакова в Telegram призвал отменить этот концерт. Еще один назвал певицу "предательницей". Позже этот комментарий был удален. Муниципальный центр управления Владивостока в ответ написал, что администрация города согласовывает проведение только публичных мероприятий. "Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, её творческий репертуар соответствует законодательству… На мероприятия, проводимые в частных учреждениях и организациях, продаются билеты. Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом", - сообщает муниципальный центр управления (МЦУ). Учреждение отмечает, что вопрос соблюдения конституционных принципов РФ не остаётся без внимания. Организаторы концертов несут полную ответственность за возрастное ограничение и добросовестность артистов. Контролировать это должна полиция. МЦУ посоветовало комментатору при появлении сомнений в отношении выступления Орбакайте обращаться с официальным заявлением в органы внутренних дел. Сейчас билеты на выступление певицы можно купить онлайн на платформе vl.ru. Ранее после обращения общественников был отменен концерт исполнительницы в Улан-Удэ. Орбакайте должна была выступать там 13 марта с концертной программой "На бис!". Кроме того, отменены концерты певицы, которые должны были состояться в марте в Красноярске, Иркутске и Братске.

https://ria.ru/20240123/orbakayte-1922933541.html

https://ria.ru/20240119/arbenina-1922238854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владивосток, россия, кристина орбакайте, общество