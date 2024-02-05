https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925412840.html

В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте

В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024

В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте

Выступления певицы Кристины Орбакайте отменили в Иркутске, Братске и Красноярске, сообщили РИА Новости представители концертных площадок. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:41

2024-02-05T09:41

2024-02-05T10:26

шоубиз

иркутск

братск

кристина орбакайте

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ИРКУТСК, 5 фев — РИА Новости. Выступления певицы Кристины Орбакайте отменили в Иркутске, Братске и Красноярске, сообщили РИА Новости представители концертных площадок."Концерт (в Иркутске. — Прим. ред) отменили. Те, кто купил билеты, могут сдать их, подав заявление в электронном виде, если покупали билеты на сайте, либо обратиться в кассу", — уточнили в компании "Городские зрелищные кассы". Мероприятие должно было состояться 12 марта в иркутском дворце спорта "Труд".В театрально-концертном центре "Братск-Арт" в Братске также заявили, что мероприятие отменили. Оно должно было пройти 10 марта.Сейчас афиши обоих выступлений певицы удалены. Причины отмены мероприятий собеседники не комментируют. В Красноярске Орбакайте должна была выступить в зале "Гранд Холл Сибирь" в 19:00 (15:00 мск) накануне Международного женского дня 8 марта."По данным от организаторов, да (отменяется. — Прим. ред.)", — сказали РИА Новости в концертном зале "Гранд Холл Сибирь".Собеседница агентства добавила, что о причинах отмены информации нет.В середине января после обращения общественников отменили концерт певицы в Улан-Удэ, где она должна была выступать 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях распространили заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированное выступление артистки.

https://ria.ru/20240123/orbakayte-1922933541.html

https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html

иркутск

братск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутск, братск, кристина орбакайте