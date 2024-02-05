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В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
09:41 05.02.2024 (обновлено: 10:26 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925412840.html
В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте
В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024
В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте
Выступления певицы Кристины Орбакайте отменили в Иркутске, Братске и Красноярске, сообщили РИА Новости представители концертных площадок. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:41
2024-02-05T10:26
шоубиз
иркутск
братск
кристина орбакайте
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ИРКУТСК, 5 фев — РИА Новости. Выступления певицы Кристины Орбакайте отменили в Иркутске, Братске и Красноярске, сообщили РИА Новости представители концертных площадок."Концерт (в Иркутске. — Прим. ред) отменили. Те, кто купил билеты, могут сдать их, подав заявление в электронном виде, если покупали билеты на сайте, либо обратиться в кассу", — уточнили в компании "Городские зрелищные кассы". Мероприятие должно было состояться 12 марта в иркутском дворце спорта "Труд".В театрально-концертном центре "Братск-Арт" в Братске также заявили, что мероприятие отменили. Оно должно было пройти 10 марта.Сейчас афиши обоих выступлений певицы удалены. Причины отмены мероприятий собеседники не комментируют. В Красноярске Орбакайте должна была выступить в зале "Гранд Холл Сибирь" в 19:00 (15:00 мск) накануне Международного женского дня 8 марта."По данным от организаторов, да (отменяется. — Прим. ред.)", — сказали РИА Новости в концертном зале "Гранд Холл Сибирь".Собеседница агентства добавила, что о причинах отмены информации нет.В середине января после обращения общественников отменили концерт певицы в Улан-Удэ, где она должна была выступать 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях распространили заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированное выступление артистки.
https://ria.ru/20240123/orbakayte-1922933541.html
https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html
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иркутск, братск, кристина орбакайте
Шоубиз, Иркутск, Братск, Кристина Орбакайте
В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Орбакайте

В Иркутске, Братске и Красноярске отменили концерты Кристины Орбакайте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Кристина Орбакайте. Архивное фото
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ИРКУТСК, 5 фев — РИА Новости. Выступления певицы Кристины Орбакайте отменили в Иркутске, Братске и Красноярске, сообщили РИА Новости представители концертных площадок.
«
"Концерт (в Иркутске. — Прим. ред) отменили. Те, кто купил билеты, могут сдать их, подав заявление в электронном виде, если покупали билеты на сайте, либо обратиться в кассу", — уточнили в компании "Городские зрелищные кассы".
Мероприятие должно было состояться 12 марта в иркутском дворце спорта "Труд".
В театрально-концертном центре "Братск-Арт" в Братске также заявили, что мероприятие отменили. Оно должно было пройти 10 марта.
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Сейчас афиши обоих выступлений певицы удалены.
Причины отмены мероприятий собеседники не комментируют.
В Красноярске Орбакайте должна была выступить в зале "Гранд Холл Сибирь" в 19:00 (15:00 мск) накануне Международного женского дня 8 марта.
«
"По данным от организаторов, да (отменяется. — Прим. ред.)", — сказали РИА Новости в концертном зале "Гранд Холл Сибирь".
Собеседница агентства добавила, что о причинах отмены информации нет.
В середине января после обращения общественников отменили концерт певицы в Улан-Удэ, где она должна была выступать 13 марта с концертной программой "На бис!". В соцсетях распространили заявление Бурятского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в регионе запланированное выступление артистки.
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ШоубизИркутскБратскКристина Орбакайте
 
 
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