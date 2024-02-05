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В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024
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Шоубиз
 
08:16 05.02.2024 (обновлено: 10:37 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925402488.html
В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте
В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024
В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте
Концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться в Красноярске 7 марта, отменили, сообщили РИА Новости в концертном зале "Гранд Холл Сибирь". РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:16
2024-02-05T10:37
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться в Красноярске 7 марта, отменили, сообщили РИА Новости в концертном зале "Гранд Холл Сибирь". "По данным от организаторов, да (отменяется. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что о причинах отмены информации нет. Орбакайте должна была выступить в зале "Гранд Холл Сибирь" в 19:00 (15:00 мск) накануне Международного женского дня 8 марта. Ранее концерт певицы отменили в Улан-Удэ. Бурятское отделение общества "Боевое братство" высказалось против концерта Орбакайте, который должен был состояться 13 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. По мнению общественников, "люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение". По их словам, сейчас в стране "время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране, и иноагентам не может быть почета и одобрения в публичном поле".
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красноярск, кристина орбакайте, новости шоу-бизнеса, россия, знаменитости
Красноярск, Кристина Орбакайте, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Знаменитости
В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте

В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте, запланированный на 7 марта

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Кристина Орбакайте . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться в Красноярске 7 марта, отменили, сообщили РИА Новости в концертном зале "Гранд Холл Сибирь".
«
"По данным от организаторов, да (отменяется. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что о причинах отмены информации нет.
Орбакайте должна была выступить в зале "Гранд Холл Сибирь" в 19:00 (15:00 мск) накануне Международного женского дня 8 марта.
Ранее концерт певицы отменили в Улан-Удэ. Бурятское отделение общества "Боевое братство" высказалось против концерта Орбакайте, который должен был состояться 13 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. По мнению общественников, "люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение". По их словам, сейчас в стране "время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране, и иноагентам не может быть почета и одобрения в публичном поле".
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ШоубизКрасноярскКристина ОрбакайтеНовости шоу-бизнесаРоссияЗнаменитости
 
 
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