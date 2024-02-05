https://ria.ru/20240205/orbakayte-1925402488.html

В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте

В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте - РИА Новости, 05.02.2024

В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте

Концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться в Красноярске 7 марта, отменили, сообщили РИА Новости в концертном зале "Гранд Холл Сибирь". РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:16

2024-02-05T08:16

2024-02-05T10:37

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КРАСНОЯРСК, 5 фев – РИА Новости. Концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться в Красноярске 7 марта, отменили, сообщили РИА Новости в концертном зале "Гранд Холл Сибирь". "По данным от организаторов, да (отменяется. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что о причинах отмены информации нет. Орбакайте должна была выступить в зале "Гранд Холл Сибирь" в 19:00 (15:00 мск) накануне Международного женского дня 8 марта. Ранее концерт певицы отменили в Улан-Удэ. Бурятское отделение общества "Боевое братство" высказалось против концерта Орбакайте, который должен был состояться 13 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. По мнению общественников, "люди с гражданством страны, которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты, люди, которые живут в США, а в Россию едут только зарабатывать, не определившиеся со своей позицией по поводу СВО, не должны продолжать давать концерты и получать общественное одобрение". По их словам, сейчас в стране "время, когда нужно объединяться и укреплять патриотизм в стране, и иноагентам не может быть почета и одобрения в публичном поле".

https://ria.ru/20230928/orbakayte-1899283024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красноярск, кристина орбакайте, новости шоу-бизнеса, россия, знаменитости