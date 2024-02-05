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В Сочи на железную дорогу сошел оползень - РИА Новости, 05.02.2024
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07:47 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/opolzen-1925399991.html
В Сочи на железную дорогу сошел оползень
В Сочи на железную дорогу сошел оползень - РИА Новости, 05.02.2024
В Сочи на железную дорогу сошел оползень
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи на перегоне Дагомыс-Лоо, задерживаются три поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Кавказской... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:47
2024-02-05T07:47
сочи
туапсе
адлер
алексей копайгородский
северо-кавказская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи на перегоне Дагомыс-Лоо, задерживаются три поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Кавказской железной дороге. До 6 февраля на курорте действует штормовое предупреждение. Град, смерчи над морем от Магри до Веселого, сильный шторм в акватории города, выход рек из берегов прогнозируют синоптики в это время. "О движении поездов на участке Туапсе - Адлер, 4 февраля в 22.47 в связи с неблагоприятными погодными условиями на перегоне Дагомыс-Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс. Это привело к нарушению расписания движения поездов. В настоящее время до 2-х часов задержан поезд №801 "Ласточка" Краснодар - Аэропорт Сочи, а также пригородные поезда №6814 Имеретинский Курорт - Туапсе, №6812 Имеретинский Курорт - Туапсе", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что сейчас специалисты расчищают пути, чтобы восстановить движение. К работе также привлечены силы спасательных служб краевого главка МЧС России, последствия стихии устраняют 39 спасателей, используется семь единиц техники. Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что на случай непогоды в городе мобилизовали силы коммунальных служб, в подготовили свыше 200 единиц техники и более 400 человек, обстановка сейчас находится под управлением оперативного штаба. Остаются закрытыми зимние пляжи курорта. Особенное внимание уделят безопасности во время непогоды на мероприятиях, посвященных десятилетию Олимпийских игр - 2014, специалисты также проконтролируют обстановку на социальных объектах и в отдаленных поселках Сочи.
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сочи, туапсе, адлер, алексей копайгородский, северо-кавказская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Сочи, Туапсе, Адлер, Алексей Копайгородский, Северо-Кавказская железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Сочи на железную дорогу сошел оползень

В Сочи на железную дорогу сошел оползень, расписание поездов нарушено

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи на перегоне Дагомыс-Лоо, задерживаются три поезда, сообщили РИА Новости в Северо-Кавказской железной дороге.
До 6 февраля на курорте действует штормовое предупреждение. Град, смерчи над морем от Магри до Веселого, сильный шторм в акватории города, выход рек из берегов прогнозируют синоптики в это время.
"О движении поездов на участке Туапсе - Адлер, 4 февраля в 22.47 в связи с неблагоприятными погодными условиями на перегоне Дагомыс-Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс. Это привело к нарушению расписания движения поездов. В настоящее время до 2-х часов задержан поезд №801 "Ласточка" Краснодар - Аэропорт Сочи, а также пригородные поезда №6814 Имеретинский Курорт - Туапсе, №6812 Имеретинский Курорт - Туапсе", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что сейчас специалисты расчищают пути, чтобы восстановить движение. К работе также привлечены силы спасательных служб краевого главка МЧС России, последствия стихии устраняют 39 спасателей, используется семь единиц техники.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщал, что на случай непогоды в городе мобилизовали силы коммунальных служб, в подготовили свыше 200 единиц техники и более 400 человек, обстановка сейчас находится под управлением оперативного штаба. Остаются закрытыми зимние пляжи курорта. Особенное внимание уделят безопасности во время непогоды на мероприятиях, посвященных десятилетию Олимпийских игр - 2014, специалисты также проконтролируют обстановку на социальных объектах и в отдаленных поселках Сочи.
Вид на аэропорт Сочи - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
25 января, 02:22
 
СочиТуапсеАдлерАлексей КопайгородскийСеверо-Кавказская железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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