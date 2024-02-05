https://ria.ru/20240205/oon-1925486343.html
ООН ответила отпиской по обстрелам ВСУ российских регионов, заявил Гатилов
ООН ответила отпиской по обстрелам ВСУ российских регионов, заявил Гатилов - РИА Новости, 05.02.2024
ООН ответила отпиской по обстрелам ВСУ российских регионов, заявил Гатилов
Россия получила короткую "отписку" от Управления Верховного комиссара ООН по права человека (УВКПЧ) по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов, такая... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:28
2024-02-05T14:28
2024-02-05T14:28
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия получила короткую "отписку" от Управления Верховного комиссара ООН по права человека (УВКПЧ) по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов, такая реакция Москву не удивляет, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24". "Мы получили короткую отписку со стороны Управления Верховного комиссара (ООН по права человека - ред.). Она носит настолько аморфный, общий характер без указания виновных, что мы считаем такую бюрократическую (отписку - ред.) недостаточной и ни к чему не обязывающей, без четкой характеристики того, что произошло в результате таких обстрелов", - сказал Гатилов. Он добавил, что такая реакция не удивляет Россию, так как сам верховный комиссар Фолькер Тюрк и управление занимают "явно прокиевские, прозападные позиции" и редко реагируют на запросы российской стороны. "Но если реагируют, то такая реакция носит чисто бюрократический характер. Все это вызывает большое сожаление", - заключил Гатилов.
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925341280.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, москва, женева (город), геннадий гатилов, вооруженные силы украины, оон
В мире, Россия, Москва, Женева (город), Геннадий Гатилов, Вооруженные силы Украины, ООН
ООН ответила отпиской по обстрелам ВСУ российских регионов, заявил Гатилов
Гатилов: Москва получила отписку от ООН по обстрелам ВСУ российских регионов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Россия получила короткую "отписку" от Управления Верховного комиссара ООН по права человека (УВКПЧ) по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов, такая реакция Москву не удивляет, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Мы получили короткую отписку со стороны Управления Верховного комиссара (ООН по права человека - ред.). Она носит настолько аморфный, общий характер без указания виновных, что мы считаем такую бюрократическую (отписку - ред.) недостаточной и ни к чему не обязывающей, без четкой характеристики того, что произошло в результате таких обстрелов", - сказал Гатилов.
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Он добавил, что такая реакция не удивляет Россию, так как сам верховный комиссар Фолькер Тюрк и управление занимают "явно прокиевские, прозападные позиции" и редко реагируют на запросы российской стороны.
"Но если реагируют, то такая реакция носит чисто бюрократический характер. Все это вызывает большое сожаление", - заключил Гатилов.
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