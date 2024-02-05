https://ria.ru/20240205/oon-1925486343.html

ООН ответила отпиской по обстрелам ВСУ российских регионов, заявил Гатилов

ООН ответила отпиской по обстрелам ВСУ российских регионов, заявил Гатилов - РИА Новости, 05.02.2024

ООН ответила отпиской по обстрелам ВСУ российских регионов, заявил Гатилов

Россия получила короткую "отписку" от Управления Верховного комиссара ООН по права человека (УВКПЧ) по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов, такая... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:28

2024-02-05T14:28

2024-02-05T14:28

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия получила короткую "отписку" от Управления Верховного комиссара ООН по права человека (УВКПЧ) по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов, такая реакция Москву не удивляет, заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия 24". "Мы получили короткую отписку со стороны Управления Верховного комиссара (ООН по права человека - ред.). Она носит настолько аморфный, общий характер без указания виновных, что мы считаем такую бюрократическую (отписку - ред.) недостаточной и ни к чему не обязывающей, без четкой характеристики того, что произошло в результате таких обстрелов", - сказал Гатилов. Он добавил, что такая реакция не удивляет Россию, так как сам верховный комиссар Фолькер Тюрк и управление занимают "явно прокиевские, прозападные позиции" и редко реагируют на запросы российской стороны. "Но если реагируют, то такая реакция носит чисто бюрократический характер. Все это вызывает большое сожаление", - заключил Гатилов.

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925341280.html

https://ria.ru/20240205/oon-1925392699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, женева (город), геннадий гатилов, вооруженные силы украины, оон