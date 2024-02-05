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Житель Омска напал на сотрудника в пункте выдачи Ozon
Житель Омска напал на сотрудника в пункте выдачи Ozon - РИА Новости, 05.02.2024
Житель Омска напал на сотрудника в пункте выдачи Ozon
Житель Омска подрался с сотрудником пункта выдачи товаров Ozon, рассказали РИА Новости в пресс-службе омского областного УМВД. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:41
2024-02-05T18:41
2024-02-05T18:41
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ОМСК, 5 фев - РИА Новости. Житель Омска подрался с сотрудником пункта выдачи товаров Ozon, рассказали РИА Новости в пресс-службе омского областного УМВД. Видео с конфликтом, произошедшим на улице Стальского в Омске, попало в социальные сети. По словам посетителя пункта выдачи, он поругался с сотрудником из-за некачественного товара. Мужчины начали спорить, начался словесный конфликт, затем посетитель уже собрался уходить, но вернулся к стойке и швырнул стаканчик для мелочи в сотрудника пункта выдачи. После этого началась драка, которую разняли очевидцы. "В отделе полиции №4 УМВД России по городу Омску проводится проверка по факту конфликта между работником пункта выдачи товаров и посетителем. Предварительно установлено, что мужчина 1974 года рождения пришел проконсультироваться по поводу некачественного товара, однако разговор завершился рукоприкладством. От прохождения медицинского освидетельствования заявитель отказался", - cообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.
https://ria.ru/20240205/passazhir-1925531246.html
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происшествия, омск, ozon, россия
Происшествия, Омск, Ozon, Россия
Житель Омска напал на сотрудника в пункте выдачи Ozon
Житель Омска подрался с сотрудником пункта выдачи товаров Ozon
ОМСК, 5 фев - РИА Новости. Житель Омска подрался с сотрудником пункта выдачи товаров Ozon, рассказали РИА Новости в пресс-службе омского областного УМВД.
Видео с конфликтом, произошедшим на улице Стальского в Омске, попало в социальные сети. По словам посетителя пункта выдачи, он поругался с сотрудником из-за некачественного товара. Мужчины начали спорить, начался словесный конфликт, затем посетитель уже собрался уходить, но вернулся к стойке и швырнул стаканчик для мелочи в сотрудника пункта выдачи. После этого началась драка, которую разняли очевидцы.
«
"В отделе полиции №4 УМВД России по городу Омску проводится проверка по факту конфликта между работником пункта выдачи товаров и посетителем. Предварительно установлено, что мужчина 1974 года рождения пришел проконсультироваться по поводу некачественного товара, однако разговор завершился рукоприкладством. От прохождения медицинского освидетельствования заявитель отказался", - cообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.
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