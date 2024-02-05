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В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь - РИА Новости, 05.02.2024
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь
Открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировано на площади 700 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:27
2024-02-05T07:27
2024-02-05T10:15
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ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировано на площади 700 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Усть-Илимске в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Профсоюзной вечером в воскресенье произошел пожар. Тридцать человек эвакуировались из дома самостоятельно, двух человек спасли пожарные. К тушению привлечены 49 специалистов и 15 единиц техники. "В 11.54 (06.54 мск) в городе Усть-Илимске ликвидировано открытое горение двухэтажного деревянного многоквартирного дома на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. В настоящее время все пострадавшие размещены у родственников. В мэрии решается вопрос о предоставлении погорельцам жилья из маневренного фонда.
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происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Россия
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь
ГУМЧС: в многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь
ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировано на площади 700 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Усть-Илимске в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Профсоюзной вечером в воскресенье произошел пожар. Тридцать человек эвакуировались из дома самостоятельно, двух человек спасли пожарные. К тушению привлечены 49 специалистов и 15 единиц техники.
"В 11.54 (06.54 мск) в городе Усть-Илимске ликвидировано открытое горение двухэтажного деревянного многоквартирного дома на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В настоящее время все пострадавшие размещены у родственников. В мэрии решается вопрос о предоставлении погорельцам жилья из маневренного фонда.
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