Рейтинг@Mail.ru
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 05.02.2024 (обновлено: 10:15 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/ogon-1925398642.html
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь - РИА Новости, 05.02.2024
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь
Открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировано на площади 700 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:27
2024-02-05T10:15
происшествия
усть-илимск
иркутская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925418590_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_259e14623ecb591f453aa9fd533b6ae2.jpg
ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировано на площади 700 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Усть-Илимске в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Профсоюзной вечером в воскресенье произошел пожар. Тридцать человек эвакуировались из дома самостоятельно, двух человек спасли пожарные. К тушению привлечены 49 специалистов и 15 единиц техники. "В 11.54 (06.54 мск) в городе Усть-Илимске ликвидировано открытое горение двухэтажного деревянного многоквартирного дома на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. В настоящее время все пострадавшие размещены у родственников. В мэрии решается вопрос о предоставлении погорельцам жилья из маневренного фонда.
https://ria.ru/20240205/pozhar-1925391529.html
усть-илимск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925418590_0:3:1280:963_1920x0_80_0_0_82f59707e9a8f919927488a9b5b28fb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Россия
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь

ГУМЧС: в многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь

© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиТушение пожара в многоквартирном доме в Усть-Илимске Иркутской области
Тушение пожара в многоквартирном доме в Усть-Илимске Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
Тушение пожара в многоквартирном доме в Усть-Илимске Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 фев - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировано на площади 700 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Усть-Илимске в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Профсоюзной вечером в воскресенье произошел пожар. Тридцать человек эвакуировались из дома самостоятельно, двух человек спасли пожарные. К тушению привлечены 49 специалистов и 15 единиц техники.
"В 11.54 (06.54 мск) в городе Усть-Илимске ликвидировано открытое горение двухэтажного деревянного многоквартирного дома на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В настоящее время все пострадавшие размещены у родственников. В мэрии решается вопрос о предоставлении погорельцам жилья из маневренного фонда.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка
Вчера, 04:50
 
ПроисшествияУсть-ИлимскИркутская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала