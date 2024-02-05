https://ria.ru/20240205/obzhalovanie-1925536992.html

Адвокат обжаловал арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ*

Адвокат обжаловал арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 05.02.2024

Адвокат обжаловал арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ*

Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:10

2024-02-05T18:10

2024-02-05T18:10

происшествия

россия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения из-за радужных сережек, обжаловала решение суда, сообщил РИА Новости адвокат Артем Никитин. "Мы сегодня пожали жалобу – ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения. Ее сережки… содержат изображение классической семицветной радуги, то есть не содержат запрещенной символики", - сказал Никитин. Он сообщил, что вечером в воскресенье его подзащитную отпустили после отбытия ареста. "Она перенесла арест стоически, хотя условия, по ее словам, это был "не пятизвездочной отель", но отношения со стороны сотрудников приемлемое", - рассказал адвокат. Ранее в Сормовском районном суде агентству сообщили, что 31 января было вынесено постановление о назначении девушке административного наказания - пять суток административного ареста - на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ* запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ). Как уточняется на сайте суда, "29 января 2024 года девушка публично демонстрировала в одном из кафе Нижнего Новгорода свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ*".* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html

https://ria.ru/20240201/shtraf-1924824613.html

россия

нижний новгород

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижний новгород