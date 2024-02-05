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Адвокат обжаловал арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ*
Адвокат обжаловал арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 05.02.2024
Адвокат обжаловал арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ*
Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:10
2024-02-05T18:10
2024-02-05T18:10
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нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения из-за радужных сережек, обжаловала решение суда, сообщил РИА Новости адвокат Артем Никитин. "Мы сегодня пожали жалобу – ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения. Ее сережки… содержат изображение классической семицветной радуги, то есть не содержат запрещенной символики", - сказал Никитин. Он сообщил, что вечером в воскресенье его подзащитную отпустили после отбытия ареста. "Она перенесла арест стоически, хотя условия, по ее словам, это был "не пятизвездочной отель", но отношения со стороны сотрудников приемлемое", - рассказал адвокат. Ранее в Сормовском районном суде агентству сообщили, что 31 января было вынесено постановление о назначении девушке административного наказания - пять суток административного ареста - на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ* запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ). Как уточняется на сайте суда, "29 января 2024 года девушка публично демонстрировала в одном из кафе Нижнего Новгорода свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ*".* Запрещенное в России экстремистское движение
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происшествия, россия, нижний новгород
Происшествия, Россия, Нижний Новгород
Адвокат обжаловал арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ*
Защита обвиненной в пропаганде ЛГБТ нижегородки обжаловала пять суток ареста
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения из-за радужных сережек, обжаловала решение суда, сообщил РИА Новости адвокат Артем Никитин.
«
"Мы сегодня пожали жалобу – ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения. Ее сережки… содержат изображение классической семицветной радуги, то есть не содержат запрещенной символики", - сказал Никитин.
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Он сообщил, что вечером в воскресенье его подзащитную отпустили после отбытия ареста.
«
"Она перенесла арест стоически, хотя условия, по ее словам, это был "не пятизвездочной отель", но отношения со стороны сотрудников приемлемое", - рассказал адвокат.
Ранее в Сормовском районном суде агентству сообщили, что 31 января было вынесено постановление о назначении девушке административного наказания - пять суток административного ареста - на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ* запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ).
Как уточняется на сайте суда, "29 января 2024 года девушка публично демонстрировала в одном из кафе Нижнего Новгорода свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ*".
* Запрещенное в России экстремистское движение
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