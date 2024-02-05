ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке
© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.30 -населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство.
Представительство также сообщило, что в 23.35 по Никитскому району Горловки было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 07.00 по тому же району Горловки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.