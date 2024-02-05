https://ria.ru/20240205/obstrely-1925398872.html

ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке - РИА Новости, 05.02.2024

ВСУ выпустили 13 снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

Украинские войска поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в своем... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:31

2024-02-05T07:31

2024-02-05T07:31

специальная военная операция на украине

донецк

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горловка

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.30 -населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство. Представительство также сообщило, что в 23.35 по Никитскому району Горловки было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 07.00 по тому же району Горловки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925391763.html

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донецк, украина, горловка, нато, россия, происшествия