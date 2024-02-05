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ВСУ за сутки 99 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 99 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.02.2024

ВСУ за сутки 99 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 99 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 334 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T00:11

2024-02-05T00:11

2024-02-05T00:11

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 99 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 334 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девяносто девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать обстрелов - на донецком направлении. Семьдесят два обстрела - на горловском направлении… Семь обстрелов – на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего было выпущено 334 различных боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц. Отмечается, что были повреждены девять жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240204/bespilotnik-1925377930.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, происшествия