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ВСУ за сутки 99 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 99 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.02.2024
ВСУ за сутки 99 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 99 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 334 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T00:11
2024-02-05T00:11
2024-02-05T00:11
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 99 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 334 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девяносто девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать обстрелов - на донецком направлении. Семьдесят два обстрела - на горловском направлении… Семь обстрелов – на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего было выпущено 334 различных боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц. Отмечается, что были повреждены девять жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240204/bespilotnik-1925377930.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 99 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 99 раз обстреляли территорию ДНР