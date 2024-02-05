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В ООН заявили об обстреле Израилем конвоя с продовольствием в Газе - РИА Новости, 05.02.2024
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15:01 05.02.2024 (обновлено: 15:10 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/obstrel-1925495270.html
В ООН заявили об обстреле Израилем конвоя с продовольствием в Газе
В ООН заявили об обстреле Израилем конвоя с продовольствием в Газе - РИА Новости, 05.02.2024
В ООН заявили об обстреле Израилем конвоя с продовольствием в Газе
Конвой ООН с продовольствием, направлявшийся в северную часть сектора Газа, был обстрелян израильскими военными кораблями в понедельник утром, никто не... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:01
2024-02-05T15:10
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бапор
израиль
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ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости. Конвой ООН с продовольствием, направлявшийся в северную часть сектора Газа, был обстрелян израильскими военными кораблями в понедельник утром, никто не пострадал, заявил директор агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томас Уайт."Сегодня утром в Газе конвой с продовольствием, ожидавший отправки в Северную часть Газы, был обстрелян израильскими ВМС. К счастью, никто не пострадал", - написал он в соцсети X, опубликовав две фотографии последствий, на которых виден поврежденный грузовик.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240128/oon-1923968233.html
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бапор, израиль
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, БАПОР, Израиль
В ООН заявили об обстреле Израилем конвоя с продовольствием в Газе

БАПОР: конвой ООН попал под обстрел израильских сил в Газе

© Фото : Thomas White/XКонвой ООН с продовольствием после обстрела израильскими силами в Газе. 5 февраля 2024
Конвой ООН с продовольствием после обстрела израильскими силами в Газе. 5 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Thomas White/X
Конвой ООН с продовольствием после обстрела израильскими силами в Газе. 5 февраля 2024
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 фев – РИА Новости. Конвой ООН с продовольствием, направлявшийся в северную часть сектора Газа, был обстрелян израильскими военными кораблями в понедельник утром, никто не пострадал, заявил директор агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томас Уайт.
"Сегодня утром в Газе конвой с продовольствием, ожидавший отправки в Северную часть Газы, был обстрелян израильскими ВМС. К счастью, никто не пострадал", - написал он в соцсети X, опубликовав две фотографии последствий, на которых виден поврежденный грузовик.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБАПОРИзраиль
 
 
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