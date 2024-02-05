https://ria.ru/20240205/obstrel-1925451076.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки - РИА Новости, 05.02.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 80 раз из разных видов вооружений, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:05

2024-02-05T12:05

2024-02-05T12:05

происшествия

белгородская область

белгородский район

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 80 раз из разных видов вооружений, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации губернатора, 4 февраля украинская армия обстреляла шесть приграничных районов области, выпустив 72 снаряда из артиллерии и совершив 11 атак при помощи дронов-камикадзе. Самыми пострадавшими от обстрелов за отчетный день стали Шебекинский округ (30 обстрелов) и Белгородский район (25 обстрелов). Если взять данные за неделю с 29 января, то больше всего обстрелов было зафиксировано по Белгородскому району (31%), Шебекинскому округу (21%) и Грайворонскому округу (15%), меньше всего из семи приграничных районов обстреливали Волоконовский (1%). Сравнив две последние недели, можно отметить, что число атак со стороны Украины выросло в полтора раза - с 334 до 510. Количество атак с применением беспилотников за неделю возросло незначительно - с 23% до 25%. "В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Красный Хутор – 12 артиллерийских снарядов. Также в Красном Хуторе противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 4 февраля разрушения выявлены в поселке Новосадовый – в одном частном домовладении поврежден дымоход, в селе Никольское в одном частном домовладении повреждена кровля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе село Старый Хутор подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе, повреждено одно домовладение. По селам Вериговка и Логачевка выпущено 8 артиллерийских снарядов, также в селах были атаки с помощью пяти дронов-камикадзе. В Волоконовском районе окраина хутора Плотвянка подвергалась атаке с помощью дрона-камикадзе, уточник глава области. Как отметил Гладков, в Грайворонском городском округе по окраине села Мокрая Орловка выпущено 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе три раза из артиллерии обстреляли село Демидовка. В результате обстрела повреждены одно домовладение, два автомобиля, комбайн, труба газопровода и электрический кабель. В настоящий момент газоснабжение и электроснабжение восстановлены. В селе Староселье, по данным губернатора, дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По окраинам села Репяховка и поселка Задорожный выпущено 5 артиллерийских снарядов. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 10 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка и МАПП "Шебекино" – по 4 минометных снаряда, по хутору Панков – 6, по хутору Марьино – 3, по хутору Мухин – 2, по селу Муром – один минометный снаряд", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240203/belgorod-1925196698.html

https://ria.ru/20240203/bpla-1925179663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины