Украинские войска с утра выпустили 19 снарядов по ДНР
ВСУ с утра обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Комсомольский
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Украинские войска с утра понедельника обстреляли Петровский район Донецка, Горловку, Ясиноватский район, а также поселок Комсомольский в Волновахском районе республики, выпустив пятнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09.30 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, с 10.30 до 11.10 было выпущено еще шесть снарядов по Петровскому району Донецка, а в 10.15 подвергся обстрелу поселок Комсомольский, по нему выпущено три снаряда "натовского" калибра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.