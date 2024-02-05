https://ria.ru/20240205/obstrel-1925446944.html

Украинские войска с утра выпустили 19 снарядов по ДНР

Украинские войска с утра выпустили 19 снарядов по ДНР - РИА Новости, 05.02.2024

Украинские войска с утра выпустили 19 снарядов по ДНР

Украинские войска с утра понедельника обстреляли Петровский район Донецка, Горловку, Ясиноватский район, а также поселок Комсомольский в Волновахском районе... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:49

2024-02-05T11:49

2024-02-05T11:49

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

горловка

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 фев – РИА Новости. Украинские войска с утра понедельника обстреляли Петровский район Донецка, Горловку, Ясиноватский район, а также поселок Комсомольский в Волновахском районе республики, выпустив пятнадцать снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09.30 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10.30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 10.30 до 11.10 было выпущено еще шесть снарядов по Петровскому району Донецка, а в 10.15 подвергся обстрелу поселок Комсомольский, по нему выпущено три снаряда "натовского" калибра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240205/obstrely-1925379449.html

https://ria.ru/20240204/obstrel-1925374691.html

донецк

петровский район

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, горловка, стирол, происшествия