https://ria.ru/20240205/obse-1925491918.html

Лукашевич раскритиковал действия председателя ОБСЕ во время визита в Киев

Лукашевич раскритиковал действия председателя ОБСЕ во время визита в Киев - РИА Новости, 05.02.2024

Лукашевич раскритиковал действия председателя ОБСЕ во время визита в Киев

Россия возмущена, что новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:48

2024-02-05T14:48

2024-02-05T14:56

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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Россия возмущена, что новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев обошел вниманием всех жертв преступлений украинских формирований, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек."В день обстрела, 3 февраля 2024 года, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Борч завершал свою поездку в Киев и Киевскую область, где встречался с (Владимиром) Зеленским и другими представителями руководства киевского режима. Вызывает возмущение, что мальтийский министр не только нарочито обошел вниманием вообще всех жертв преступлений, совершенных украинскими националистическими формированиями против мирного населения российских регионов, но и выразил полную поддержку киевской клике", - сказал Лукашевич.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, обсе