Лукашевич раскритиковал действия председателя ОБСЕ во время визита в Киев
Лукашевич: глава ОБСЕ обошел вниманием жертв преступлений украинских боевиков
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич . Архивное фото
ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Россия возмущена, что новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев обошел вниманием всех жертв преступлений украинских формирований, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
"В день обстрела, 3 февраля 2024 года, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Борч завершал свою поездку в Киев и Киевскую область, где встречался с (Владимиром) Зеленским и другими представителями руководства киевского режима. Вызывает возмущение, что мальтийский министр не только нарочито обошел вниманием вообще всех жертв преступлений, совершенных украинскими националистическими формированиями против мирного населения российских регионов, но и выразил полную поддержку киевской клике", - сказал Лукашевич.